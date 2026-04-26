Vụ nổ súng tại sự kiện có tổng thống Mỹ: Vì sao ông Trump bất ngờ thay đổi thái độ với báo giới?

TPO - Ngay cả trước khi xảy ra vụ nổ súng, sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 đã thu hút sự chú ý đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên ông tham gia sự kiện này trên cương vị tổng thống.

Trước đó, ông Trump từng góp mặt tại buổi dạ tiệc với tư cách khách mời vào năm 2011. Ông ngồi ở ghế khán giả, nghe tổng thống Mỹ khi đó - ông Barack Obama - nói những câu bông đùa về mình. Sau đó, ông Trump tiếp tục tham dự sự kiện vào năm 2015.

Các nhà phê bình cho rằng, việc ông Trump xuất hiện tại buổi dạ tiệc năm nay - lần đầu tiên trên cương vị tổng thống - có thể sẽ bình thường hóa những lời công kích thiếu dân chủ thường thấy của ông nhằm vào báo giới.

Theo hãng tin AP, sự góp mặt của ông Trump sẽ “phơi bày mối quan hệ gây tranh cãi giữa chính quyền Mỹ với báo giới”, và mọi động thái của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ được theo dõi sát sao.

“Sự hiện diện của ông Trump mâu thuẫn sâu sắc với mục đích của sự kiện”, theo một bản kiến nghị có chữ ký của hơn 250 nhà báo kỳ cựu được công bố hồi đầu tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại buổi dạ tiệc của WHCA. (Ảnh: Reuters)

Nhưng ban điều hành Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) cho biết họ rất vui vì Tổng thống Trump đã chấm dứt việc tẩy chay sự kiện này và đón nhận một truyền thống có từ 100 năm trước. WHCA có truyền thống mời tổng thống đương nhiệm dự tiệc kể từ khi Tổng thống Calvin Coolidge góp mặt vào năm 1924.

Một số phóng viên chuyên trách lập luận rằng, sự tham dự của ông Trump là một động thái nhượng bộ, cho thấy ông dường như đang thừa nhận sức mạnh bền bỉ của WHCA.

Bất chấp những lời đe dọa và chế giễu gần như không ngừng của ông Trump, cũng như các hành động của chính quyền nhằm gây khó khăn cho hoạt động của báo chí, nhóm phóng viên Nhà Trắng vẫn đang làm công việc hằng ngày của họ là thông báo cho công chúng về các quyết sách của tổng thống.

Kể từ khi nhậm chức, Chủ tịch WHCA Weijia Jiang đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với văn phòng báo chí Nhà Trắng, và sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện có thể là một dấu hiệu thành công.

Năm nay, bà Jiang cho biết, không một thành viên nào của hiệp hội phàn nàn với bà về sự góp mặt của ông Trump. Một số người coi đó là một diễn biến tích cực, xét đến những lần tẩy chay trước đây của ông.

Các phóng viên “mong chờ sự tham dự của tổng thống”, bà nói. “Chúng tôi đưa tin về Nhà Trắng. Và khi bạn đưa tin về bất kỳ ai, bạn đều muốn tiếp xúc gần người đó”.

Tuy nhiên, trước khi ông Trump có bất kỳ phát biểu đáng chú ý nào tại sự kiện, một vụ nổ súng đã xảy ra, khiến ông và các quan khách phải vội vàng rời khỏi khán phòng.

Tổng thống Trump rời khỏi khán phòng khi tiếng súng vang lên. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu từ Nhà Trắng sau sự việc, Tổng thống Donald Trump cho biết, một người đàn ông mang theo nhiều vũ khí đã xông vào cửa kiểm soát an ninh. Ông khẳng định mình không bị thương và nghi phạm đã bị bắt giữ.

"Khi bạn tạo được tầm ảnh hưởng, họ sẽ tìm đến bạn. Khi bạn không tạo được tầm ảnh hưởng, họ sẽ để bạn yên", Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng: "Nghi phạm đã bị bắt giữ bởi những thành viên rất dũng cảm của lực lượng mật vụ. Họ đã hành động rất nhanh".

Tổng thống Trump cũng khẳng định, ông và các trợ lý của mình không hề hay biết về bất kỳ mối đe dọa nào trước vụ xả súng.