Giáo sư Trần Phương từ trần

Nghiêm Huê
TPO - Theo thông tin từ gia đình cho biết, do tuổi cao sức yếu, Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), đã từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút ngày 18/10.

Giáo sư Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên). Trong thời kì chống Pháp, ông có bí danh là Trần Phương.

gs-tran-phuong.jpg
GS Trần Phương. Ảnh: Xuân Trung

Ông là Giáo sư ngành Kinh tế, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Tài chính).

Năm 1993, ông nghỉ hưu, đến năm 1996 ông sáng lập nên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, giữ vị trí Hiệu trưởng (từ đó đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Nghiêm Huê
#Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội #GS Trần Phương

