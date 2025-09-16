Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

TPO - Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ đã từ trần lúc 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ.

Từ khi đi học ở trường làng, ông đã sớm tiếp thu lòng yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình; nên ngay từ tháng 3/1953, khi còn ở tuổi thiếu niên, ông đã tham gia hoạt động cách mạng.

Từ tháng 5/1974 - 5/1976 ông Ngọ làm Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú; sau đó ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ năm 1983 đến năm 1986, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú, rồi làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ năm 1988 - đến năm 1991, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI.

Từ năm 1991 - đến năm 1997, ông Lê Huy Ngọ giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Từ năm 1997 đến năm 2004, ông làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX và là Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Từ tháng 10/1997 - 6/2008 ông Ngọ làm Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Từ tháng 6/2008, mặc dù được nghỉ hưu nhưng với kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc, lòng nhiệt thành, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông Lê Huy Ngọ vẫn làm cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Với những đóng góp lớn đó, ông Lê Huy Ngọ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì và nhiều huân, huy chương, tặng thưởng khác.

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ (đứng giữa) trong một lần đi chống bão lũ ở miền Trung. Ảnh: TL

Theo Bộ NN&MT, hầu như cả cuộc đời của ông Lê Huy Ngọ gắn liền với nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Trong suốt thời gian công tác ở địa phương, hay Trung ương, ông cũng đều gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Khi làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông đã đi và có mặt ở tất cả các địa phương trong nước, đến hầu hết các công trình, vùng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, nông thôn, vừa chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển thủy lợi, xây dựng nông thôn toàn diện, vừa xác định những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình: đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; giống cây trồng, vật nuôi; nâng cao tiềm lực Khoa học công nghệ nông nghiệp; phong trào xây dựng cánh đồng 50triệu/ha…đều ghi đậm dấu ấn của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương, hình ảnh của ông có lẽ thật khó phai nhạt trong tâm trí của nhiều người dân cả nước.

Mỗi trận lũ lụt, bão tố, thiên tai, ông luôn có mặt tại những điểm xung yếu từ rất sớm cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng thiên tai đối phó, khắc phục hậu quả kịp thời. Nhiều người gọi ông là “Người đi trong bão lũ” là như vậy.

Với gần 90 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, trải qua hơn 50 năm công tác, qua 2 cuộc Kháng chiến trường kỳ và gian khổ của dân tộc, ông Lê Huy Ngọ đã đem toàn bộ tâm sức của mình phục vụ nhân dân.

Những "danh hiệu", mà nhân dân thường hay dành cho ông như “Ông Bộ trưởng của nông dân”; “Người đi trong bão lũ” có lẽ là phần thưởng cao qúy mà ông xứng đáng được nhận.