Cần Thơ 'chơi lớn' lập Trung tâm nghiên cứu UAV, Robot Nông nghiệp

TPO - Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group sẽ thành lập Trung tâm UAV kết hợp với Robot nông nghiệp và Trường đào tạo phi công UAV, đặt tại Đại học Cần Thơ, nhằm phát triển các sản phẩm phục vụ nông nghiệp thông minh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong khuôn khổ Hội thảo “Bản sao số - Đột phá công nghệ nông nghiệp thông minh cho Đồng bằng Sông Cửu Long” vừa diễn ra, Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group công bố hợp tác thành lập Trung tâm UAV kết hợp với Robot nông nghiệp và Trường đào tạo phi công UAV.

Đây sẽ là nơi đào tạo nhân lực cũng như phát triển các sản phẩm về UAV – máy bay không người lái phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản, thế mạnh của khu vực ĐBSCL.

Hai bên cũng triển khai dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời hợp tác đào tạo về đóng gói tiên tiến ngành bán dẫn thông qua việc phát triển nguồn nhân lực, chương trình thực tập sinh, giáo trình quốc tế, tài trợ học bổng, tổ chức hội thảo và nghiên cứu chung.

Đại học Cần Thơ và CT Group ký kết hợp tác thành lập Trung tâm UAV kết hợp với Robot nông nghiệp.

Một nội dung hợp tác khác là phát triển tín chỉ carbon cho ĐBSCL, tập trung vào nuôi tôm bền vững, canh tác lúa bền vững, chuyển đổi chiếu sáng công cộng, cùng các chương trình đào tạo về ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và thị trường tín chỉ carbon.

Song song đó, Đại học Cần Thơ xây dựng lộ trình cụ thể trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Nông nghiệp thông minh và Nông nghiệp Công nghệ cao.

Theo PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần thơ, ĐBSCL có vị trí chiến lược, là một trong những vùng đồng bằng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm nổi trội như lúa, trái cây, thủy hải sản.

Đây là nơi đóng góp tích cực cho Việt Nam vươn lên đứng TOP đầu trong nhiều ngành quan trọng như sản xuất lương thực, nuôi trồng thủy sản, và xuất khẩu trái cây.

Tuy nhiên, theo PGS Tính, ĐBSCL cũng đang đối diện những thách thức chưa từng có tiền lệ, đến từ biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn biến ngày càng phức tạp, cùng sự suy thoái đất trong quá trình canh tác.

UAV bước đầu được sử dụng trong phát nông nghiệp ở ĐBSCL.

“Mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn đủ sức để đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh lương thực, phát triển bền vững và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là tính cạnh tranh với các nước láng giềng”, PGS Tính nói và cho biết, việc phát triển nông nghiệp thông minh không chỉ là một xu thế tất yếu, mà còn là giải pháp chiến lược để đảm bảo nguồn cung lương thực an toàn, bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây chính là con đường tất yếu để ĐBSCL phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

PGS.TS Trần Trung Tính kỳ vọng, sự phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, đưa nông nghiệp thông minh của ĐBSCL vươn tầm quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo các chuyên gia, hiện nay công nghệ UAV đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nông nghiệp thông minh, giúp nông dân giám sát mùa màng, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cây trồng, hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân và tưới tiêu chính xác, tiết kiệm lượng vật tư đầu vào, giảm chi phí và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Ở quy mô lớn, UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp số, xây dựng bản đồ đồng ruộng, từ đó hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nông nghiệp.

Tại Việt Nam, công nghệ UAV đang được đầu tư phát triển. Mới đây, Tập đoàn CT Group đã ký biên bản ghi nhớ xuất khẩu 5000 UAV sang Hàn Quốc. Ngày 20/8, doanh nghiệp này cũng được Chính phủ Indonesia chọn làm đối tác phát triển kinh tế không gian tầm thấp, phục vụ cho nông nghiệp, năng lượng, nông lâm và nhiều ngành khác. Việt Nam cũng đã đưa công nghệ UAV là một trong những ngành công nghệ chiến lược.