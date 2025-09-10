Giúp người dân thoát nghèo từ những con ốc

TPO - Không chỉ vươn lên phát triển kinh tế từ mô hình nuôi ốc, anh Trần Quý Bảo (trú xã Bình Minh, Nghệ An) còn giúp đỡ nhiều gia đình địa phương phát triển mô hình để từng bước thoát nghèo.

Cẩn thận rải từng xe lá cây đã được băm nhỏ xuống ao ốc, anh Trần Quý Bảo (SN 1980, trú xã Bình Minh, Nghệ An) vừa theo dõi mực nước, tình trạng để kịp thời thay, đảm bảo môi trường sống cho hàng vạn con ốc trong ao nuôi. “Nước nuôi ốc chỉ được sâu từ 50-100cm, cứ 1 tuần phải thay 30% nước một lần. Tuân thủ như thế ốc mới phát triển được”, anh Bảo nói và cho hay, hiện anh đã có hơn 80 ao nuôi ốc trên diện tích 3ha. Mỗi năm, trang trại nuôi ốc của anh Bảo xuất bán ra thị trường hơn 4 triệu con giống, hơn 65 tấn ốc thương phẩm, mang lại lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng mỗi năm.

Ao nuôi ốc được anh Bảo đào rộng 500m2, sâu ở giữa và cạn 2 bên bờ để ốc phát triển tốt.

Nhìn thành quả của anh Bảo hôm nay, ít ai biết rằng anh đã từng trải qua biến cố khó khăn, vỡ nợ. Nhưng với nghị lực kiên cường, anh Bảo chấp nhận vay tiền lãi ngày để khởi nghiệp và vươn lên từ gian khó.

Anh Bảo kể, hơn 7 năm trước, anh từng là nông dân trắng tay sau cú lừa từ đối tác và phải gánh thêm khoản nợ hơn 1,2 tỷ đồng. Bế tắc đến mức, có lúc anh Bảo nghĩ đến chuyện bán căn nhà bố mẹ để lại trả nợ. Nhưng rồi cơ duyên đã đưa anh đến với nghề nuôi ốc bươu đen - một loài đặc sản đồng quê và mang lại tương lai tốt cho anh.

Vụ nuôi đầu, từ 2 vạn con giống đã cho anh Bảo thu lại hơn 4 tấn ốc.

Năm 2018, được người thân giới thiệu về mô hình nuôi ốc bươu đen, anh Bảo đã vay 12 triệu đồng lãi suất theo ngày để đi học hỏi. Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, anh Bảo mua 2 vạn ốc giống về nuôi thử nghiệm trong 500m2 ao đất của gia đình.

Sau 4 tháng dày công chăm sóc, 2 vạn ốc giống phát triển lên thành 4 tấn ốc thương phẩm bán được 280 triệu đồng. Nhận thấy có thể bám trụ được với những con ốc, anh Bảo mạnh dạn vay thêm tiền, thuê thêm đất để đào ao, mở rộng diện tích nuôi. Được Hội Nông dân tỉnh cho vay thêm 150 triệu đồng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, anh Bảo càng quyết tâm mở rộng thêm diện tích nuôi.

Nguồn thức ăn nuôi ốc là các loại lá cây trồng trên bờ vừa giảm chi phí vừa khiến ốc phát triển thuận tự nhiên.

Theo anh Bảo, nuôi ốc không hề khó, quan trọng người nuôi phải tuân thủ nguyên tắc và đảm bảo môi trường sống. “Tuyệt đối phải thuận theo lẽ tự nhiên. Bờ cỏ quanh ao nuôi càng rậm rạp thì ốc lên bờ đẻ càng nhiều. Ao được thiết kế chính giữa sâu, xung quanh phải cạn, có chiều dài giống con mương. Khi lạnh, ốc sẽ xuống sâu dưới bùn ngủ đông, khi mát ốc lại lên hai mép bờ, tìm thức ăn và giao phối, rồi leo lên bờ đẻ trứng. Thức ăn cho ốc là lá sắn, cây hoa xuyến chi, lá đu đủ, quả đu đủ, quả mít xanh… tất cả chặt vụn vứt xuống ao. Đây là các loại thức ăn tự nhiên, nhờ vậy thịt ốc nuôi nhưng thơm ngon như ốc tự nhiên”, anh Bảo tâm sự.

Đến nay, trên diện tích rộng hơn 3ha, anh Bảo đã có hơn 80 ao nuôi và nhân giống. Mỗi năm, trang trại của anh Bảo cung ứng ra thị trường khoảng 65 tấn ốc thương phẩm và 4 triệu con giống, đạt lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen thương phẩm của anh đã được chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2020.

Trang trại của anh Bảo tạo công ăn việc làm ổn định cho 10 lao động.

Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, anh Bảo còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương. Đặc biệt, anh Bảo còn tận tình chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài xã để cùng phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Trọng Quang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh khẳng định: “Mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Trần Quý Bảo là điểm sáng trong phong trào giảm nghèo bền vững ở địa phương. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, anh còn hướng dẫn, giúp đỡ cho hàng chục hộ dân địa phương nuôi ốc, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, anh Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới”.

Điều đặc biệt, anh Bảo đã hỗ trợ cho nhiều hộ dân địa phương từng bước thoát nghèo nhờ mô hình nuôi ốc.

Từ một hộ gia đình nợ nần, tưởng chừng kiệt quệ, nay anh Bảo đã xây dựng được cơ ngơi khang trang, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Điều đáng ghi nhận hơn, mô hình nuôi ốc bươu đen của anh không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là con đường giảm nghèo bền vững cho nhiều nông hộ khác ở địa phương.