Vụ cột điện lăn làm một người tử vong tại Lào Cai: Khởi tố Giám đốc và Giám sát trưởng

TPO - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Giám sát trưởng công trình bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, khiến một người tử vong.

Ngày 26/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Quang vừa công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra ngày 30/10/2025 tại thôn Cán Hồ, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu.

Quá trình tổ chức thi công, doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động. Đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Công an xã Xuân Quang công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vịnh và Đàm Quốc Huy. Ảnh: CACC.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 30/10/2025, trong quá trình thi công, do không bảo đảm điều kiện an toàn, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh Hoàng Văn H (SN 1989) tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án: “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Lào Cai thống nhất khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vịnh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” và Đàm Quốc Huy – Giám sát trưởng công trình về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định, nhà thầu thi công không lập, không trình phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định; không xác định vùng nguy hiểm; không có thiết bị, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn khi thi công trên địa hình dốc. Công tác giám sát thi công còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm; chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.