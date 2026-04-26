Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ cột điện lăn làm một người tử vong tại Lào Cai: Khởi tố Giám đốc và Giám sát trưởng

Văn Đức

TPO - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Giám sát trưởng công trình bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, khiến một người tử vong.

Ngày 26/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Quang vừa công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra ngày 30/10/2025 tại thôn Cán Hồ, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu.

Quá trình tổ chức thi công, doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động. Đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Công an xã Xuân Quang công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vịnh và Đàm Quốc Huy. Ảnh: CACC.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 30/10/2025, trong quá trình thi công, do không bảo đảm điều kiện an toàn, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh Hoàng Văn H (SN 1989) tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án: “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Lào Cai thống nhất khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vịnh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” và Đàm Quốc Huy – Giám sát trưởng công trình về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định, nhà thầu thi công không lập, không trình phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định; không xác định vùng nguy hiểm; không có thiết bị, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn khi thi công trên địa hình dốc. Công tác giám sát thi công còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm; chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe