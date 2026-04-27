Truy bắt nghi phạm giết người sau 16 giờ gây án

Hoàng Dương

TPO - Chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công Cù Văn An (SN 1993) khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 24/4/2026, tại khu nhà trọ công nhân thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Cù Văn An đã dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Nguyễn Đình C (SN 1991, trú tại Phú Thọ), khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Cù Văn An tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, An là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định, từng làm việc tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long từ đầu năm 2025. Trong quá trình làm việc, đối tượng phát sinh mâu thuẫn với nạn nhân, sau đó nghỉ việc rồi quay lại để thực hiện hành vi trả thù.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, nguy hiểm, có khả năng tiếp tục gây án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét trên diện rộng.

Từ các dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng nhận định đối tượng có khả năng di chuyển về khu vực Thanh Hóa và nhanh chóng phối hợp với Công an địa phương để truy bắt.

Đến khoảng 2h30 ngày 25/4/2026, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, khống chế và bắt giữ Cù Văn An khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề, xã Hà Trung (Thanh Hóa). Việc bắt giữ được thực hiện an toàn, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

#giết người #Quảng Ninh #truy bắt #Cù Văn An #bản án #bắt giữ

