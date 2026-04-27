Cuộc xâu xé ngày giỗ Tổ

TPO - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chứng kiến màn “xâu xé” quyết liệt tại phòng vé, phim Việt liên tục hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng doanh thu. Sau cuộc rượt đuổi căng thẳng, "Heo năm móng" vượt "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" giữ ngôi đầu, tạm chiếm lợi thế sau ba ngày mở màn mùa phim 30/4-1/5.

Sau ba ngày đầu tiên kể từ khi loạt phim Việt đồng loạt ra rạp ngày 24/4, cuộc đua phòng vé dịp 30/4-1/5 bắt đầu phân hóa rõ rệt. Không còn là màn cạnh tranh mang tính thăm dò như trước giờ mở màn, thị trường hiện chia thành ba nhóm gồm nhóm dẫn đầu tranh ngôi vương, nhóm bám đuổi chờ bứt tốc và nhóm hụt hơi sớm.

Điểm đáng chú ý là mùa phim năm nay chưa xuất hiện tác phẩm đủ sức “nuốt trọn” thị phần. Doanh thu được chia cho nhiều cái tên, khiến cục diện trở nên gay gắt hơn những năm gần đây.

Heo năm móng thắng sát nút

Ngày 26/4, trùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), phòng vé Việt ghi nhận khoảng 37 tỷ đồng doanh thu toàn thị trường, mức tương đối trong giai đoạn khởi động mùa lễ.

Trong ngày cao điểm, cuộc đua giữa các phim diễn ra căng thẳng. Bảng xếp hạng biến động liên tục theo từng khung giờ, đặc biệt ở nhóm đầu.

Chốt ngày, Heo năm móng giành vị trí số một với 11,51 tỷ đồng, tương đương khoảng 112.489 vé bán ra/2.989 suất chiếu. Bám sát ngay sau là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 10,21 tỷ đồng, bán khoảng 98.258 vé/2.303 suất chiếu.

Heo năm móng đang tạm dẫn đầu sau 3 ngày.

Ở nhóm giữa, Đại tiệc trăng máu 8 đứng thứ ba với 4,04 tỷ đồng, còn Anh hùng xếp thứ tư với 3,96 tỷ đồng. Hai phim chỉ chênh nhau chưa đầy 100 triệu đồng, cho thấy cuộc cạnh tranh vị trí số 3-4 đầy sít sao.

Phía sau, Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2 đạt 1,71 tỷ đồng, vượt Trùm sò (1,44 tỷ đồng). Đây là tín hiệu không mấy tích cực cho phim Việt khi bị phim hoạt hình ngoại vượt mặt ngay trong cao điểm cuối tuần.

Tính tổng ba ngày đầu, Heo năm móng đang dẫn đầu với khoảng 38,7 tỷ đồng, trở thành phim có màn mở màn tốt nhất nhóm ra mắt ngày 24/4. Xếp sau là Phí Phông: Quỷ rừng thiêng với gần 30 tỷ đồng doanh thu giai đoạn chiếu chính thức, còn nếu cộng cả suất chiếu sớm trước đó, phim đã vượt 129 tỷ đồng.

Khoảng cách giữa hai tác phẩm chưa quá xa nếu xét nhịp bán vé từng ngày. Điều này đồng nghĩa ngôi đầu toàn mùa lễ vẫn có thể đổi chủ bất cứ lúc nào.

Cuộc đua gay gắt nhưng phân mảnh

Sau 3 ngày mở màn, đường đua chia thành 3 nhóm rõ rệt. Nhóm đầu đang ăn khách mạnh mẽ là hai tác phẩm kinh dị. Heo năm móng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang tạo thế song mã. Hai phim liên tục hoán đổi vị trí số một theo từng khung giờ.

Heo năm móng có lợi thế tò mò từ nhãn T18, nội dung mạnh tay và hiệu ứng bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi đó, Phí Phông sở hữu lợi thế thương hiệu, tích lũy doanh thu lớn từ tuần chiếu sớm và giữ lượng khán giả ổn định.

Nếu không có biến động lớn, đây vẫn sẽ là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương dịp lễ.

Cuộc đua phim lễ 30/4-1/5 tiếp diễn, thị trường khó đạt 50 tỷ đồng/ngày.

Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng đang chia nhau vị trí thứ ba và thứ tư. Tổng doanh thu hiện tại chưa thấp, nhưng cũng chưa đủ tạo áp lực lên top đầu. Đại tiệc trăng máu 8 thiên về giải trí, có độ phủ truyền thông tốt. Anh hùng lại trông chờ vào sức nặng diễn xuất của Thái Hòa và hiệu ứng truyền miệng.

Muốn tạo đột biến, cả hai cần cú hích mạnh trong các ngày nghỉ chính thức 30/4 và 1/5.

Với chỉ khoảng 3,5 tỷ đồng sau ba ngày, Trùm sò đang cố gắng tìm khán giả. Việc liên tục đứng sau phim ngoại khiến khả năng giữ suất chiếu của tác phẩm trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh nhiều phim cùng cạnh tranh, phim tụt lại sớm thường rất khó lật ngược tình thế.

Dù thị trường chạm mốc 37 tỷ đồng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, con số này vẫn thấp hơn những ngày bùng nổ của mùa lễ năm ngoái, thời điểm có ngày vượt 50 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy sức mua đang ổn định nhưng chưa thật sự bùng nổ. Nếu nhóm đầu tiếp tục kéo khách và nhóm giữa tăng tốc, phòng vé hoàn toàn có thể lập đỉnh mới vào 30/4 hoặc 1/5.

Ngược lại, nếu doanh thu tiếp tục bị chia nhỏ, mùa lễ năm nay sẽ sôi động nhưng thiếu một hiện tượng lớn. Sau ba ngày mở màn, cuộc đua phim Việt dịp 30/4 đang hấp dẫn đúng nghĩa, nhiều phim cạnh tranh, thứ hạng liên tục biến động, chưa ai chắc thắng tuyệt đối.