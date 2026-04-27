‘Bẫy tiền’ có Liên Bỉnh Phát lỗ nặng, đạo diễn lên tiếng

TPO - Sau khi nhanh chóng mất suất chiếu và rút rạp, đạo diễn Oscar Dương thừa nhận nỗi buồn về doanh thu của “Bẫy tiền” nhưng từ chối xin lỗi theo “công thức”, khẳng định phim vẫn chạm tới một nhóm khán giả nhất định.

Tối 27/4, đạo diễn Oscar Dương có những chia sẻ xoay quanh việc Bẫy tiền rời rạp, thất bại về doanh thu. Theo anh, việc tác phẩm kết thúc sứ mệnh tại phòng chiếu sớm giữa lúc nhiều phim Việt cạnh tranh mạnh không khiến ê-kíp bất ngờ.

Đạo diễn Oscar Dương cho biết anh đã nhận được nhiều tin nhắn hỏi về suất chiếu trong những ngày qua, nhưng thừa nhận “một tác phẩm chưa tiếp cận được khán giả sẽ giảm dần suất chiếu và rời rạp là điều khó tránh”.

Đạo diễn tự tin Bẫy tiền là một bộ phim tốt, chỉn chu và chạm đến những khán giả có cơ hội tiếp cận.

Đạo diễn trẻ cho hay “rất buồn” khi doanh thu không như kỳ vọng. Tuy vậy, anh không chọn cách giữ hình ảnh tích cực một cách gượng ép - điều mà chính bộ phim cũng phê phán qua chủ đề về “toxic positivity/masculinity” ở người trẻ.

“Phim dở nên không có khán giả?” - Oscar Dương đặt lại câu hỏi đang gây tranh luận. Theo anh, Bẫy tiền nhận về những phản hồi trái chiều: có người chê khó hiểu, nhưng cũng có khán giả xúc động mạnh, thậm chí “bật khóc trên đường về vì thấy chính mình trong câu chuyện”.

Anh kể lại kỷ niệm một nhóm khán giả chờ sau suất chiếu sớm chỉ để nắm tay và nói “không ngờ phim hay đến vậy” - khoảnh khắc khiến anh tin bộ phim đã chạm được tới một bộ phận người xem.

Đạo diễn từ chối cách xin lỗi mang tính “văn mẫu” trước làn sóng chỉ trích. “Nếu làm vậy chẳng khác nào phủ nhận công sức của ê-kíp và tình cảm của những khán giả đã ủng hộ phim. Nên với tôi, Bẫy tiền là bộ phim tốt, chỉn chu và chạm đến những khán giả có cơ hội tiếp cận. Bẫy tiền không phải bộ phim hời hợt và tôi tự hào vì điều đó”, anh chia sẻ.

Anh thừa nhận nếu có cơ hội làm lại, bản thân sẽ cải thiện nhiều khâu để phim “sâu sắc và hiệu quả hơn”. Bài toán truyền miệng - vì sao có phim không ồn ào nhưng vẫn lan tỏa - là điều anh và ê-kíp phải nghiêm túc nhìn lại.

Đạo diễn trẻ cho rằng người chịu áp lực lớn nhất không phải mình, mà là các nhà sản xuất và nhà đầu tư - những người “dám đặt niềm tin vào một kịch bản khó và một đạo diễn ít kinh nghiệm”. Anh bày tỏ sự e ngại khi đối diện với họ trong bối cảnh phim thua lỗ.

Với dàn diễn viên như Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải… Oscar Dương cho biết phản hồi về diễn xuất nhìn chung tích cực và không bị ảnh hưởng nhiều bởi kết quả thương mại. Anh hy vọng khán giả tiếp tục ủng hộ họ ở các dự án khác.

Khép lại hành trình trong nước, đạo diễn Bẫy tiền vẫn giữ kỳ vọng thông điệp bộ phim có thể tiếp cận khán giả Việt và quốc tế. Anh tin câu chuyện về con người và xã hội Việt Nam - từ hiện thực đến khát vọng - vẫn có sức hấp dẫn riêng nếu được kể đúng cách.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Bẫy Tiền ghi nhận doanh thu khoảng 2,93 tỷ đồng - con số khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua. Với kết quả này, tác phẩm của Oscar Dương nhiều khả năng khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ.

Phim có hành trình trắc trở ngay từ trước khi ra rạp. Ban đầu ấn định phát hành vào tháng 11/2025, dự án bất ngờ dời lịch chiếu để chỉnh sửa nội dung, dù đã tổ chức họp báo ra mắt.

Khi trở lại từ ngày 8/4, Bẫy tiền không tạo được sức hút, suất chiếu hạn chế ngay tuần đầu, kéo theo cơ hội tiếp cận khán giả bị thu hẹp. Những ngày sau đó, phim dần chìm dưới bảng xếp hạng phòng vé, tốc độ bán vé nhỏ giọt và âm thầm rời rạp trước khi loạt tác phẩm Việt ra mắt dịp nghỉ lễ.

