Kẻ cầm đầu đường dây khủng bố bị tuyên án 11 năm tù

Huỳnh Thủy

TPO - Bị cáo Nguyễn Đình Thắng bị tuyên 11 năm tù trong vụ án khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk. Đối tượng này bị xét xử vắng mặt do đang ở nước ngoài.

Ngày 28/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên toà xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (SN 1958; nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.Hồ Chí Minh; hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ), bị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội “Khủng bố”.

tienphong-1.jpg
Phiên toà xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS” có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan, đồng thời là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tại Thái Lan. Hai tổ chức này, Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo là tổ chức khủng bố.

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhằm gây ra tình trạng hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội, quá trình điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

tienphong-44444.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo truy nã đối với bị can Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố”. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Đình Thắng ở đâu có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận, cần thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

#Khủng bố #Đắk Lắk #Nguyễn Đình Thắng #truy nã

