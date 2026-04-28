Dùng thông tin 60 khách hàng để vay tiền, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Viết Hà

TPO - Với thủ đoạn hỗ trợ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng, Hà Văn Hiếu (trú tại xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ) đã lấy thông tin cá nhân của nhiều người dân để ký hợp đồng online, rút tiền sử dụng. Bước đầu xác định hơn 60 khách hàng bị lợi dụng, tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam để điều tra đối với Hà Văn Hiếu (SN 1994, trú tại xã Mai Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hà Văn Hiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong thời gian làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một số người dân, đối tượng đã tiếp cận khách hàng, đưa ra thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính khác.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp các thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại cá nhân để “hoàn tất thủ tục”. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng online phát hành thẻ tín dụng, hợp đồng vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng và số tiền vay được giải ngân đều bị Hiếu chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2026, đối tượng đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các cá nhân có liên quan.

#lừa đảo #tài chính #tỉnh Phú Thọ #chiếm đoạt tài sản #tài khoản ngân hàng #Bộ luật hình sự

