Thủ đoạn chiếm đoạt tiền ngân sách của nữ kế toán trung tâm dạy nghề

TPO - Lợi dụng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại Bắc Ninh bị phát hiện lập khống hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (SN 1975, ở phường Bắc Giang), kế toán của Trung tâm về cùng tội danh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh).

Bị can Nguyễn Thị Hà (áo trắng) nghe công bố quyết định khởi tố, tạm giam.

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024. Trung tâm này không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.

Được biết, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam do ông Nguyễn Đình C (SN 1945) làm Giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.