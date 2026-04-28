Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền ngân sách của nữ kế toán trung tâm dạy nghề

Nguyễn Thắng

TPO - Lợi dụng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại Bắc Ninh bị phát hiện lập khống hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (SN 1975, ở phường Bắc Giang), kế toán của Trung tâm về cùng tội danh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh).

169.jpg
Bị can Nguyễn Thị Hà (áo trắng) nghe công bố quyết định khởi tố, tạm giam.

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024. Trung tâm này không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.

Được biết, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam do ông Nguyễn Đình C (SN 1945) làm Giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
#Chiếm đoạt ngân sách nhà nước #Khởi tố vụ án lừa đảo tài sản #Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Phương Nam #Công an tỉnh Bắc Ninh

