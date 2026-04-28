Cựu Giám đốc CDC TP. Huế và nhóm thuộc cấp lĩnh án

Ngọc Văn

TPO - Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) bị xác định đã mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu, thu tiền tiêm chủng không hạch toán vào sổ sách, gây thất thoát ngân sách của đơn vị hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 28/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP. Huế tuyên án đối với 4 bị cáo gồm Hoàng Văn Đức (SN 1970, cựu Giám đốc CDC Huế), Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968) và Hà Thúc Nhật (SN 1983) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế).

Bị cáo Hoàng Văn Đức (bìa phải) và đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, CDC Huế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP. Huế, có chức năng triển khai tiêm chủng vắc xin dịch vụ. Việc mua sắm vắc xin phải thực hiện theo quy định đấu thầu, toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào hệ thống kế toán của đơn vị.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, lợi dụng chức vụ được giao, Hoàng Văn Đức - Giám đốc, cùng Trần Thị Kim Xinh (Phó khoa Dược - Vật tư y tế), Hà Thúc Nhật (Kế toán trưởng) và Lê Nguyễn Thị Loan (nhân viên thu phí CDC Huế) đã bàn bạc mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Các bị cáo sử dụng danh nghĩa CDC Huế để ký kết hoặc liên hệ mua vắc xin từ nhiều công ty cung ứng, nhưng thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân. Số vắc xin này được đưa vào tiêm song song với nguồn vắc xin mua theo quy định. Tuy nhiên, tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

Để hợp thức hóa việc thu tiền, Lê Nguyễn Thị Loan áp mức giá tiêm đối với vắc xin mua ngoài tương đương giá vắc xin trong thầu. Tuy nhiên, thay vì nộp về đơn vị, số tiền được thu riêng bằng phiếu viết tay, sau đó chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền dùng để thanh toán mua vắc xin, phần còn lại chi bồi dưỡng, ngoại giao và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan chức năng khám xét phòng làm việc của nguyên Kế toán trưởng CDC Huế Hà Thúc Nhật thời điểm điều tra.

Kết quả điều tra xác định, các bị cáo đã mua ngoài gần 20.000 liều vắc xin với giá trị hơn 4,7 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho CDC Huế hơn 1 tỷ đồng là khoản tiền tiêm chủng không nộp vào ngân sách đơn vị. Riêng Hà Thúc Nhật chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thoát tài sản công, ảnh hưởng uy tín ngành y tế và niềm tin của người dân. Trong đó, Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực; Hà Thúc Nhật tham gia với vai trò hạn chế hơn.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù giam; Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù giam; Hà Thúc Nhật 1 năm tù giam; Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

#CDC Huế #vụ án #xét xử #TAND TP Huế #sơ thẩm #tuyên án #cựu giám đốc #Hoàng Văn Đức #Lợi dụng chức vụ #quyền hạn #vắc xin

