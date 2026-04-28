Người dẫn chương trình nổi tiếng nói gì sau khi 'vạ miệng' về vợ chồng Tổng thống Mỹ?

TPO - Vụ tranh cãi xoay quanh những nhận xét mà người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đưa ra trong chương trình hài độc thoại, trong đó ông nói rằng Đệ nhất phu nhân Melania Trump “có vẻ ngoài rạng rỡ như một người sắp trở thành góa phụ”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. (Ảnh: Getty Images, Bloomberg)

Theo tờ Page Six, một cuộc tranh cãi đã nổ ra liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và người dẫn chương trình truyền hình đêm khuya Jimmy Kimmel.

Vụ tranh cãi bắt nguồn từ việc người dẫn chương trình Kimmel ngày 23/4 nói đùa về Đệ nhất phu nhân trong một phân đoạn kịch lấy bối cảnh là buổi tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng, một sự kiện thường niên nhưng năm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump mới tham dự lần đầu tiên.

“Đệ nhất phu nhân của chúng ta, Melania, đang ở đây. Hãy nhìn bà Melania, thật xinh đẹp. Phu nhân Trump, bà rạng rỡ như một người sắp trở thành góa phụ vậy”, Kimmel nói.

Người dẫn chương trình kì cựu này cũng chế giễu bộ phim tài liệu của đệ nhất phu nhân Melania. Bộ phim đã thất bại về doanh thu phòng vé và không được giới phê bình đón nhận tích cực.

“Tôi muốn chúc mừng Đệ nhất phu nhân về thành tựu to lớn của bà - bức ảnh tĩnh (motionless picture) đầu tiên trên thế giới”, Kimmel nói, sử dụng từ trái nghĩa với “motion picture - phim”.

Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel trong một phân đoạn kịch lấy bối cảnh là bữa tiệc của các phóng viên Nhà Trắng. (Ảnh: Page Six)



Căng thẳng bị đẩy lên cao trào sau khi bữa tiệc của các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 bị gián đoạn bởi một vụ nổ súng, khiến ông Trump và bà Melania phải sơ tán. Nhiều người nhắc lại câu đùa của Kimmel, cáo buộc ông kích động bạo lực.

“Những người như Kimmel không nên có cơ hội xuất hiện trên truyền hình mỗi tối để gieo rắc hận thù. Một người hèn nhát, Kimmel trốn sau lưng ABC vì ông ta biết rằng đài truyền hình sẽ tiếp tục bao che cho mình”, bà Melania viết trên X. “Đủ rồi. Đã đến lúc ABC phải có lập trường. Ban lãnh đạo ABC sẽ còn dung túng cho hành vi tồi tệ của Kimmel bao nhiêu lần nữa?”.

Tổng thống Trump cũng không ngần ngại chỉ trích người dẫn chương trình này, thậm chí kêu gọi đài ABC sa thải ông.

“Tôi hiểu rằng rất nhiều người phẫn nộ trước lời kêu gọi bạo lực của Kimmel, và bình thường họ sẽ không phản ứng với bất cứ điều gì ông ta nói, nhưng lần này đã vượt quá giới hạn”, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social. “Jimmy Kimmel nên bị ABC và công ty mẹ Walt Disney Co sa thải ngay lập tức”.

Nhà Trắng cũng lên tiếng về vụ tranh cãi. “Ai mà lại nói một người vợ sẽ vui mừng trước nguy cơ chồng mình bị sát hại?”, người phát ngôn Karoline Leavitt nói với các phóng viên.

Phản hồi các cáo buộc trên, Kimmel cho biết, phát ngôn của ông đã bị hiểu sai và không phải là “lời kêu gọi ám sát”. “Đó chỉ là một câu nói đùa nhẹ nhàng về việc ông ấy gần 80 tuổi và vợ ông ấy trẻ hơn tôi”, Kimmel nói.

Ông nói thêm: “Đó hoàn toàn không phải là lời kêu gọi bạo lực. Họ biết rằng tôi đã lên tiếng rất nhiều năm nay chống lại bạo lực súng đạn. Nhưng tôi hiểu đệ nhất phu nhân đã có một cuối tuần căng thẳng, và có lẽ cuối tuần nào của bà ấy cũng căng thẳng trong ngôi nhà đó".

“Tôi cũng đồng ý rằng sự thù hận và bạo lực là điều chúng ta nên phản đối”, Kimmel nói tiếp. “Tôi nghĩ một cách tốt để bắt đầu giảm bớt điều đó, là phu nhân nên nói chuyện với chồng bà ấy về vấn đề này".

Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân Melania trước khi xảy ra vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí. (Ảnh: Getty Images)

Bà Melania và ông Trump khi được thông báo về vụ nổ súng. (Ảnh: Page Six)

Sau khi bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình, Kimmel gửi lời trực tiếp tới bà Melania. “Tôi rất lấy làm tiếc vì bà, tổng thống và tất cả mọi người trong khán phòng hôm 25/4 đã phải trải qua điều đó.Tôi thực sự rất tiếc".

Kimmel lưu ý: “Chỉ vì không ai thiệt mạng không có nghĩa là vụ việc không gây chấn động. Chúng ta nên đoàn kết lại và cư xử tốt với nhau. Chúng ta thực sự nên làm vậy".

Người dẫn chương trình nổi tiếng cũng chỉ ra rằng, những câu nói đùa của ông về bà Melania được đưa ra ra trước khi nghi phạm Cole Tomas Allen nổ súng tại bữa tiệc ở khách sạn Washington Hilton. “Nếu các bạn muốn chúng tôi tin rằng một trò đùa tôi nói ba ngày trước bữa tiệc tối này có bất kỳ tác động nào đến những gì đã xảy ra, thì có lẽ các bạn cũng nên tìm hiểu về thầy bói”.

Đài ABC hiện chưa lên tiếng về tranh cãi mới nhất này.