Đưa trang thiết bị y tế thế hệ mới nhất vào vận hành tại Huế

Ngọc Văn - Ny Hồ

TPO - Hệ thống máy cộng hưởng từ toàn thân 3.0 Tesla - SIGNA Pioneer thế hệ mới, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được đưa vào vận hành tại Huế góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, phát hiện sớm tổn thương và hỗ trợ điều trị chính xác cho người bệnh.

Ngày 28/4, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khánh thành hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla - SIGNA Pioneer. Đây là dòng máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới nhất, xuất xứ Hoa Kỳ, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại của đơn vị.

Đưa vào vận hành hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla - SIGNA Pioneer tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hệ thống được tích hợp các công nghệ tiên tiến như AIR Coil, AIR Recon DL, HyperSense và HyperBand, cho phép thu nhận hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải sắc nét, giúp phát hiện các tổn thương nhỏ; đồng thời rút ngắn thời gian khảo sát, tạo sự thoải mái cho người bệnh và hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa.

Theo Ban Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Trung ương Huế, với phần mềm hiện đại hàng đầu, hệ thống này mở rộng khả năng khảo sát trong nhiều lĩnh vực lâm sàng phức tạp như tầm soát ung thư toàn thân; đánh giá ung thư vú, tuyến tiền liệt; chẩn đoán đột quỵ và các bệnh lý thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp, sản phụ khoa; đáp ứng các trường hợp cần hình ảnh độ phân giải cực cao phục vụ chẩn đoán chính xác.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, việc đưa vào hoạt động hệ thống MRI 3.0 Tesla không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn tạo nền tảng cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Việc vận hành thiết bị giúp người dân khu vực miền Trung tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

#trang thiết bị y tế #thế hệ mới nhất #vận hành #Tesla - SIGNA Pioneer #Bệnh viện Trung ương Huế #khánh thành #máy cộng hưởng từ

