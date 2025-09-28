Bắt kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

TPO - Được giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân, kế toán Lê Ngọc Phương đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 780 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với bà Lê Ngọc Phương nhân viên kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương

Theo đó, căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Từ ngày 14/9/2023 đến ngày 22/3/2024, bà Lê Ngọc Phương – Kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được lãnh đạo bệnh viện và Phòng Tài chính kế toán bệnh viện giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bà Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao. Cụ thể: bà Phương thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân nhưng không nộp tiền thu được cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà chiếm đoạt với tổng số tiền là 784,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.