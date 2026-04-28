Đồng Nai liên kết với các địa phương, hình thành cực tăng trưởng liên kết vùng

TPO - Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh, Đồng Nai quy hoạch phải đi trước một bước, là nền tảng pháp lý quan trọng cho thu hút đầu tư; đồng thời cần định hình không gian phát triển mới, tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để hình thành cực tăng trưởng liên kết vùng.

Sáng 28/4, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai gồm đại biểu Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cùng đại biểu Nguyễn Trần Phương Hà - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Trấn Biên, Tam Hiệp, Biên Hòa, Trảng Dài và Tân Triều.

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương (Ảnh: Công Nghĩa)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã báo cáo khái quát kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Điều đặc biệt với tỉnh Đồng Nai là tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết với tỷ lệ đồng ý rất cao thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực kể từ ngày 30/4.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí cho biết: Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tải tới các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, cấp xã. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu xử lý kịp thời.

Theo đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Nai bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm ngày càng lớn của địa phương đối với sự phát triển chung của đất nước.

Về định hướng phát triển thành phố Đồng Nai, đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí nhấn mạnh: Để phát triển xứng tầm, Đồng Nai phải có tầm nhìn mới, khát vọng mới, cách tiếp cận mới; lấy thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực làm nền tảng. Đồng thời, địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguồn lực, mục tiêu phát triển để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho phát triển đột phá.

Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai phát biểu (Ảnh: Công Nghĩa)

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí đề nghị Đồng Nai phải xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, giải pháp chiến lược cụ thể, thực chất để tạo đòn bẩy phát triển đô thị thông minh, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số. Trong đó, quy hoạch phải đi trước một bước, là nền tảng pháp lý quan trọng cho thu hút đầu tư; đồng thời, Đồng Nai cần định hình không gian phát triển mới, tăng cường liên kết với các địa phương lân cận, nhất là TPHCM để hình thành cực tăng trưởng liên kết vùng.

Liên quan đến việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, thời gian tới Trung ương sẽ tiến hành sơ kết để đánh giá toàn diện sau một năm triển khai; qua đó nhận diện rõ những khó khăn, bất cập. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngay từ sớm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, tinh thần quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu Lê Minh Trí cũng cho biết, Chính phủ tăng cường lắng nghe, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc cho địa phương nhằm mở rộng dư địa và cơ hội phát triển. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, dẫn dắt bằng tinh thần kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết và thống nhất cao trong nhận thức, hành động; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, điểm nghẽn, vấn đề phức tạp kéo dài để củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp, chủ động kiến nghị các bộ, ngành Trung ương kiên trì, quyết liệt, năng động trong tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa địa phương bước sang một trang phát triển mới

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai khi chính thức có hiệu lực sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với mô hình đô thị hiện đại. Đây là kết quả của sự quan tâm sâu sắc, tin tưởng và tình cảm mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng dành cho Đồng Nai; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và niềm mong mỏi lâu nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong niềm vui và phấn khởi đó, trên cơ sở nhận diện rõ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Đồng Nai sẽ quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa địa phương bước sang một trang phát triển mới - nơi diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân phải thực sự xứng tầm và sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch lại toàn diện Đồng Nai theo hướng đồng bộ, hiện đại, bài bản, mang tầm nhìn dài hạn; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số; đồng thời đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...