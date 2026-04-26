Phê duyệt khu du lịch hơn 990 tỷ đồng ở Đồng Nai

TPO - Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai với tổng diện tích hơn 42.000 ha, quy hoạch 37 tuyến du lịch sinh thái qua 8 xã, tổng chiều dài các tuyến là khoảng hơn 1.200 km. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 990 tỷ đồng.

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với định hướng phát triển nơi đây trở thành trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 990 tỷ đồng, huy động chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa. Trong đó, nguồn vốn kêu gọi đầu tư là hơn 970 tỷ đồng, chiếm 98% tổng mức đầu tư; nguồn vốn ngân sách khoảng 20 tỷ đồng.

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực Đông Nam Bộ (ảnh: H.A.C)



Theo nội dung được phê duyệt, mục tiêu xuyên suốt của Đề án là xây dựng Khu Bảo tồn trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giáo dục môi trường tiêu biểu, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát huy giá trị văn hóa - lịch sử. Trọng tâm là khai thác hợp lý tài nguyên rừng, cảnh quan hồ và hệ thống di tích lịch sử Chiến khu Đ, từ đó hình thành mô hình du lịch có trách nhiệm, thân thiện với môi trường, đóng góp vào chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đề án cũng nhấn mạnh vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm giảm áp lực ngân sách, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ tài chính của Khu Bảo tồn. Thông qua các hình thức cho thuê môi trường rừng, hợp tác, liên kết đầu tư, địa phương kỳ vọng vừa thu hút được doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm, góp phần nâng cao thu nhập và ý thức bảo vệ rừng.

Trong định hướng phát triển, du lịch sinh thái được xem là cầu nối giữa bảo tồn và phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh Đồng Nai. Khu Bảo tồn được kỳ vọng giữ vai trò tiên phong trong mạng lưới du lịch sinh thái khu vực phía Nam.

Du khách thích thú khi du lịch trải nghiệm hoà mình vào thiên nhiên (ảnh: Q.T).

Giai đoạn đến năm 2030, tỉnh ưu tiên đầu tư, khai thác 8 điểm du lịch sinh thái tiềm năng tại khu vực hồ Bà Hào, ven hồ Trị An và khu vực rừng sản xuất. Các điểm này sẽ được triển khai theo hình thức cho thuê môi trường rừng có kiểm soát, đảm bảo quy hoạch đồng bộ, gắn với phát triển hạ tầng và bảo vệ cảnh quan tự nhiên.

Khu Bảo tồn tiếp tục trực tiếp tổ chức các hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, tuyến tham quan và khu giáo dục môi trường. Hạ tầng du lịch cũng sẽ được hoàn thiện, bao gồm các trung tâm dịch vụ, khu đón tiếp, nhà nghỉ dưỡng và điểm quan sát thiên nhiên.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái mang bản sắc riêng, qua đó phấn đấu đón từ 180.000 - 220.000 lượt khách mỗi năm vào năm 2030. Trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 92-95%, khách quốc tế từ 5-8%. Doanh thu dự kiến đạt 25-35 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 250-300 lao động, phần lớn là người dân địa phương.

Du khách tận mắt tham quan động vật hoang dã qua các tour du lịch được Khu bảo tồn đảm bảo an toàn (ảnh: Khu bảo tồn).

Tầm nhìn sau năm 2030, Đồng Nai sẽ mở rộng phát triển du lịch sinh thái ra toàn bộ các khu vực còn tiềm năng, hình thành mạng lưới liên kết giữa các tiểu vùng như hồ Bà Hào, hồ Trị An, ven sông Bé, vùng lõi và các đảo trong hồ. Tổng số điểm du lịch dự kiến nâng lên khoảng 51 điểm, từng bước hình thành khu du lịch sinh thái cấp vùng, kết nối với các điểm đến lớn như Vườn quốc gia Cát Tiên hay khu du lịch Bàu Nước Sôi - Thác Mai.

Ở giai đoạn này, lượng khách được kỳ vọng đạt 300.000 - 350.000 lượt/năm, doanh thu vượt 50 tỷ đồng, với tỷ lệ khách quay lại trên 30%. Đặc biệt, mô hình quản lý du lịch sinh thái thông minh sẽ được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số như bản đồ du lịch, vé điện tử, hệ thống giám sát môi trường bằng IoT, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng được quản lý bền vững.

Đề án cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới chứng nhận khu du lịch sinh thái bền vững ASEAN, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh Đồng Nai đến năm 2050.