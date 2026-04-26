Văn hóa

Hai di tích triều Nguyễn được xếp hạng di tích quốc gia

Ngọc Văn

TPO - Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám - hai công trình gắn với hoạt động triều chính và quan sát thiên văn dưới triều Nguyễn - vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, tạo cơ sở pháp lý để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Ngày 26/4, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biếtBộ VHTTDL vừa ban hành các quyết định số 320 và 321 xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám triều Nguyễn.

Di tích Phủ Phụ Chính trong Kinh thành Huế (phường Phú Xuân) nhìn từ trên cao.

Phủ Phụ Chính được thành lập đầu thế kỷ XX, là nơi làm việc của các phụ chính đại thần - những người thay vua xử lý triều chính khi nhà vua còn nhỏ hoặc trong giai đoạn đặc biệt. Di tích hiện ở số 79 Nguyễn Chí Diểu, phường Phú Xuân, cạnh khu Lục Bộ, gồm tòa chính đường và các hạng mục phụ trợ.

Công trình mang phong cách kiến trúc giao thoa Đông - Tây, phổ biến vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Dù chịu ảnh hưởng kiến trúc Pháp, Phủ Phụ Chính vẫn giữ nhiều yếu tố truyền thống, tạo nên giá trị thẩm mỹ đặc sắc. Đây là di tích phản ánh hoạt động của bộ máy chính quyền triều Nguyễn giai đoạn cuối.

Phủ Phụ Chính mang phong cách kiến trúc giao thoa Đông - Tây.

Từ năm 2015, khu vực này từng được khai thác thành Không gian văn hóa Lục Bộ với hoạt động trưng bày, dịch vụ văn hóa làng nghề Huế. Tuy nhiên, sau khi đơn vị khai thác hết hạn hợp đồng, hoạt động đã tạm dừng.

Cách đó không xa, di tích Khâm Thiên Giám tại số 82 Hàn Thuyên hiện xuống cấp nghiêm trọng, phải rào chắn và chống đỡ tạm thời. Theo sử liệu, cơ quan Khâm Thiên Giám được lập từ thời Gia Long, phụ trách quan sát thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, báo giờ và xem phong thủy cho triều đình.

Cổng vòm bằng gạch ở di tích Khâm Thiên Giám triều Nguyễn trong Kinh thành Huế.
Hình vẽ tinh tú trên tường bên trong di tích Khâm Thiên Giám.

Đến thời Minh Mạng, Khâm Thiên Giám đặt cạnh Quan Tượng Đài ở góc tây nam Kinh thành Huế, nơi có Bát Phong Đình và thiết bị quan trắc gió phục vụ việc thu thập dữ liệu thiên văn.

Đến thời Khải Định, cơ quan này được dời về vị trí hiện nay, khi vai trò dần thu hẹp do sự xuất hiện của hệ thống khí tượng hiện đại do Pháp xây dựng và việc sử dụng lịch Tây.

Dù tư liệu về quy mô kiến trúc còn hạn chế, công trình vẫn mang dấu ấn kiến trúc thời Khải Định - Bảo Đại, đồng thời được xem là di tích duy nhất còn lại gắn với hoạt động quan sát thiên văn của triều Nguyễn.

Di tích Khâm Thiên Giám đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết đơn vị đã chuẩn bị kế hoạch bảo quản, tu bổ hai di tích trong nhiều năm. Sau khi được xếp hạng cấp quốc gia, các thủ tục liên quan sẽ được triển khai để sớm trùng tu.

Hiện cả Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám đều xuống cấp do thời gian và điều kiện thời tiết. Việc phục hồi được kỳ vọng bổ sung thêm điểm tham quan giá trị cho TP. Huế. Đặc biệt, Khâm Thiên Giám vẫn lưu giữ các bản đồ tinh tú, chòm sao phản ánh hoạt động quan sát thiên văn triều Nguyễn, cần được nghiên cứu và phát huy cùng với tu bổ kiến trúc.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc xếp hạng là căn cứ để bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị hai công trình trong hệ thống di sản Quần thể Di tích Cố đô Huế, đảm bảo bảo tồn bền vững di tích.

Ngọc Văn
#Khâm Thiên Giám #Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế #Phủ Phụ Chính #Kinh thành Huế #công nhận #di tích #cấp quốc gia #Bộ Văn hóa #Quần thể #Di tích Cố đô Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe