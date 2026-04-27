Bản đồ thư pháp và nón lá khổng lồ lập kỷ lục Việt Nam

Hòa Hội

TPO - Tác phẩm thư pháp Hồn dân tộc - Nón lá quê hương do nhà thư pháp Đào Thị Cẩm Sương thực hiện, kết hợp giữa bản đồ 34 tỉnh thành phố, và 103 nón lá thư pháp đại diện cho 103 phường, xã của TP. Cần Thơ đã được công nhận lớn nhất Việt Nam.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa trao chứng nhận kỷ lục cho 2 tác phẩm thư pháp do nhà thư pháp Đào Thị Cẩm Sương thực hiện, gồm tác phẩm Hồn dân tộc - Nón lá quê hương, và Công trình nghệ thuật tạo hình nón lá viết thư pháp về địa danh hành chính TP. Cần Thơ có kích thước lớn nhất.

Tác phẩm Hồn dân tộc - Nón lá quê hương

Tác phẩm Hồn dân tộc - Nón lá quê hương với trung tâm là bản đồ Việt Nam kích thước 9,6×6 m, trong đó 34 tỉnh, thành phố được thể hiện bằng chữ thư pháp viết thủ công và ghép nổi trên nền composite, đèn LED trang trí.

Bên cạnh phần bản đồ còn những dòng thơ thư pháp kể câu chuyện về non sông đất nước.

Mô hình nón lá cao 6,5 m với đường kính 4 m được tạo thành từ 103 chiếc nón lá truyền thống.

Bên cạnh đó, bà Đào Thị Cẩm Sương còn thực hiện mô hình nón lá khổng lồ cao 6,5 m với đường kính 4 m, ghép từ 103 chiếc nón lá truyền thống, tượng trưng cho 103 phường, xã của TP. Cần Thơ. Trên mỗi chiếc nón, bà Sương viết tên đơn vị hành chính bằng thư pháp.

Sau khi hoàn thành, tác phẩm được trưng bày tại công viên Bến Ninh Kiều, TP. Cần Thơ phục vụ du khách tham quan.

Bà Đào Thị Cẩm Sương cho biết ý tưởng thực hiện công trình xuất phát từ mong muốn tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua nghệ thuật thư pháp Việt.

Thông qua công trình này, bà Sương mong muốn góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, lan tỏa tình yêu đối với chữ Việt và nghệ thuật thư pháp, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

Đây cũng là kỷ lục thứ hai của bà Đào Thị Cẩm Sương được công nhận. Tháng 10/2022, bà đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho Mô hình nón lá lớn nhất Việt Nam, được ghép từ 540 nón lá truyền thống kết hợp vẽ thư pháp.

