Đóng cửa nhà sách nổi tiếng

TPO - Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần từng được xem là một trong những không gian văn hóa đọc có dấu ấn riêng tại TPHCM. Địa điểm này sẽ ngừng hoạt động từ giữa tháng 6. Đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi.

Ngày 26/4, nhà sách Cá Chép tại Võ Văn Tần (TPHCM) thông báo đóng cửa sau khi kết thúc chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15/6. Đây là cơ sở cuối cùng của hệ thống này tại TPHCM.

Theo ông Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A - đơn vị sở hữu nhà sách Cá Chép, nhà sách sẽ tập trung hoạt động trực tuyến, bao gồm website và gian hàng tại các sàn thương mại điện tử. Việc đóng cửa nhà sách được khẳng định là giải pháp nhằm tinh gọn và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Không gian văn hóa đọc có dấu ấn riêng tại TPHCM chính thức ngừng hoạt động.

"Cách đây 13 năm, vào ngày 11/12/2013, Cá Chép đã vượt vũ môn để gặp các bạn lần đầu. 13 năm là quãng thời gian dài với biết bao thương yêu, biết bao lần gặp gỡ và kỷ niệm được lưu giữ. 13 năm qua đã có biết bao cuốn sách được trao tay, nhiều câu chuyện được sẻ chia. Nhưng hành trình nào cũng có điểm dừng chân", ông Thắng chia sẻ.

Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần từng được xem là một trong những không gian văn hóa đọc có dấu ấn riêng tại TPHCM. Địa điểm này kết hợp mô hình bán sách, cà phê và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa. Nhiều độc giả trẻ xem đây là điểm lui tới thường xuyên.

Trước đó, tháng 9/2025, chi nhánh nhà sách này tại Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) cũng tuyên bố chính thức dừng hoạt động. Năm 2022, nhà sách này rút khỏi thị trường Hà Nội.

Việc nhà sách Cá Chép lần lượt đóng các chi nhánh diễn ra trong bối cảnh thị trường sách có nhiều biến động. Đây cũng là bước đi tất yếu trong bối cảnh hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến.

"Chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ ngốn hết công sức, lợi nhuận, trong khi giới trẻ giờ chuộng mua sách trên các sàn thương mại điện tử tiện lợi phần lớn. Âu cũng là một động thái phù hợp trong phát triển kinh doanh. Dĩ nhiên ai ai cũng tiếc một không gian sách đẹp bậc nhất Việt Nam, cảm giác nhìn những kệ sách đẹp và tìm cầm cuốn sách mình thích ở nhà sách, nhưng luôn thông hiểu, yêu thương và luôn ủng hộ", một độc giả bình luận.

Nhiều người chuộng mua sách trên các sàn thương mại điện tử hơn dành thời gian trực tiếp đến hiệu sách.

Nhà sách Cá Chép gắn bó với bạn đọc từ năm 2013 với cơ sở đầu tiên tại Võ Văn Tần (TPHCM), sau đó mở rộng thêm tại Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) và Hà Nội. Trong hơn 10 năm qua, nhà sách là nơi gặp gỡ, trải nghiệm nghệ thuật của nhiều lứa tuổi độc giả. Tại không gian này, chủ sở hữu thử nghiệm nhiều hoạt động kết hợp giữa sách và mỹ thuật, triển lãm và các hình thức sáng tạo khác như workshop trải nghiệm, kịch đọc.

Thương hiệu này được xây dựng như một không gian văn hóa, không chỉ bán sách mà còn mang đến trải nghiệm đẹp, chỉn chu và có chiều sâu. Vì vậy, thách thức lớn nhất là cân bằng giữa chi phí vận hành cao của mặt bằng, thiết kế, nhân sự, mô hình trưng bày thường xuyên thay đổi theo mùa và sức mua thực tế. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với thương mại điện tử, mô hình này đòi hỏi nguồn lực lớn và đặc biệt là sự đồng hành từ cộng đồng.

​

​

​