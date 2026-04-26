Hấp dẫn những món bánh truyền thống

TPO - Những món bánh truyền thống với đủ các màu sắc, hương vị được 12 đội thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết thơm ngon, hấp dẫn các thực khách.
Đây là dịp để hội viên phụ nữ trong tỉnh giao lưu thể hiện sự sáng tạo, khéo léo trong chế biến các món bánh truyền thống, góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
Những món bánh thơm ngon, được làm công phu của người dân phía đông tỉnh Gia Lai.
Thông qua ngày hội là dịp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.