Tôn vinh nữ du kích làm sáng ngời tên tuổi phụ nữ Việt Nam

TPO - Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động trước tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân vùng “đất thép” Củ Chi. Những nữ du kích ngày xưa còn lại hôm nay là những “viên ngọc quý” của TPHCM - những người làm ngời sáng tên tuổi những người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Sáng 27/4, Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh TPHCM tổ chức gặp mặt các nữ du kích Củ Chi nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Đến dự buổi họp mặt có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Trong - Trưởng ban liên lạc Đội nữ du kích Củ Chi - xúc động ôn lại ký ức cách đây 51 năm, khi chiến thắng mùa xuân 1975 khép lại cuộc kháng chiến cứu nước đầy gian khổ nhưng oanh liệt. Khi ấy, Củ Chi là địa bàn chiến lược, là căn cứ bàn đạp quan trọng cho các lực lượng tiến công vào Sài Gòn.

Phát huy tinh thần “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, các nữ du kích không chỉ trực tiếp chiến đấu mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như đào hầm, tải đạn, tải lương thực, trinh sát, chống càn, vây hãm đồn bốt địch, vận động thanh niên tham gia cách mạng. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng món quà của lãnh đạo thành phố đến bà Võ Thị Trong - người nữ du kích kiên trung đã mất đi một cánh tay trong kháng chiến.

Trong những năm tháng ác liệt, nhiều nữ du kích bị bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, không khai báo, bảo vệ cơ sở cách mạng. Có 24 nữ chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người mang di chứng chiến tranh suốt cuộc đời. Với những đóng góp to lớn, Đội nữ du kích Củ Chi đã được trao tặng nhiều huân chương chiến công, hàng chục danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt xe tăng và vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đội Nữ du kích Củ Chi được thành lập vào ngày 10/11/1965. Ghi nhận chiến công to lớn của Đội Nữ du kích Củ Chi, ngày 26/4/2018, Đội Nữ du kích Củ Chi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM - Nguyễn Minh Hoàng - phát biểu tri ân các nữ du kích anh hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM - cho biết với phẩm chất, truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, các nữ du kích Củ Chi đã lập nhiều chiến công vang dội. Đặc biệt, trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, các nữ du kích Củ Chi đã xây dựng gần 100 cơ sở cách mạng, trực tiếp chiến đấu trên 100 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 659 tên địch, phá hủy 61 xe tăng, tiên phong dẫn đường cho các binh đoàn chủ lực tiến công vào Sài Gòn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tặng quà tri ân các nữ du kích.

“Các mẹ, các dì, các chị đã sống, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường với quân dân Củ Chi, viết nên trang sử hào hùng mãi ghi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta… Năm tháng sẽ trôi qua nhưng chiến công và hình ảnh các mẹ, các dì, các chị Đội Nữ du kích Củ Chi mãi mãi khắc ghi trong các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Những cống hiến to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các cựu nữ du kích, những cống hiến của lực lượng nữ du kích Củ Chi đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, là bài học lịch sử vô giá cho thế hệ trẻ hôm nay”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà cho các nữ du kích Củ Chi.

Trong không khí ấm áp, thân tình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động trước tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân vùng “đất thép” Củ Chi. Bà nhìn nhận những nữ du kích ngày xưa còn lại hôm nay là những vốn rất quý, là những “viên ngọc quý” của TPHCM - những người làm ngời sáng tên tuổi những người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước mong các nữ du kích Củ Chi tiếp tục giáo dục con cháu mình, tiếp tục lan tỏa tình yêu, trách nhiệm của mình cho thế hệ nối tiếp, người trẻ trong thế hệ hôm nay hiểu về truyền thống và chung tay bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bà cũng mong lãnh đạo TPHCM quan tâm sớm xây dựng một bộ phim về lực lượng nữ du kích Củ Chi, xem đây là việc làm không chỉ để tri ân mà còn nhằm lưu giữ những ký ức quý giá về một thời oanh liệt.