Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Đức Anh

TPO - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Phú Thọ ước đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, riêng hai ngày 25-26/4 (tức 9-10/3 âm lịch) đón hơn một triệu lượt người.

Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, dịp Giỗ Tổ năm nay, Phú Thọ ước đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm 2025.

Riêng trong hai ngày cao điểm 25-26/4 (tức 9-10/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng dự kiến đón hơn một triệu lượt người, tạo nên khung cảnh hành hương đông đúc, nhộn nhịp chưa từng có.

z7764443166886-1096bb3658227c71137811db13eadcf7.jpg
Du khách đổ về Đền Hùng ngày chính lễ 10/3 âm lịch.

Năm nay là lần đầu Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức quy mô, bài bản, tạo thêm nhiều điểm nhấn cho mùa lễ hội.

Các giá trị văn hóa truyền thống được “làm mới” thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, thu hút đông đảo người dân, du khách như lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan làng cổ, hội trại văn hóa, thi gói - nấu bánh chưng, giã bánh giầy, chương trình nghệ thuật, tour đêm Đền Hùng… Cùng với đó là các hội chợ quảng bá sản phẩm địa phương, ẩm thực vùng miền và nhiều hoạt động thể thao sôi động.

Song song với chuỗi sự kiện, Phú Thọ triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề Phú Thọ - Đến để yêu, Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc, góp phần kéo dài hành trình của du khách.

Sau khi dâng hương tại Đền Hùng, nhiều người lựa chọn ở lại, tiếp tục khám phá các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng trong và vùng lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Thanh Thủy, Kim Bôi, hồ Hòa Bình.

Dù lượng người và phương tiện tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và hỗ trợ du khách được triển khai đồng bộ, góp phần giữ hình ảnh Đất Tổ an toàn, thân thiện trong mùa lễ hội.

Đức Anh
#Phú Thọ #Giỗ Tổ Hùng Vương #Du lịch #Đền Hùng #Lễ hội

