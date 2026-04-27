Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

TPO - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Phú Thọ ước đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, riêng hai ngày 25-26/4 (tức 9-10/3 âm lịch) đón hơn một triệu lượt người.

Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, dịp Giỗ Tổ năm nay, Phú Thọ ước đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm 2025.

Riêng trong hai ngày cao điểm 25-26/4 (tức 9-10/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng dự kiến đón hơn một triệu lượt người, tạo nên khung cảnh hành hương đông đúc, nhộn nhịp chưa từng có.

Du khách đổ về Đền Hùng ngày chính lễ 10/3 âm lịch.

Năm nay là lần đầu Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức quy mô, bài bản, tạo thêm nhiều điểm nhấn cho mùa lễ hội.

Các giá trị văn hóa truyền thống được “làm mới” thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, thu hút đông đảo người dân, du khách như lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan làng cổ, hội trại văn hóa, thi gói - nấu bánh chưng, giã bánh giầy, chương trình nghệ thuật, tour đêm Đền Hùng… Cùng với đó là các hội chợ quảng bá sản phẩm địa phương, ẩm thực vùng miền và nhiều hoạt động thể thao sôi động.

Song song với chuỗi sự kiện, Phú Thọ triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề Phú Thọ - Đến để yêu, Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc, góp phần kéo dài hành trình của du khách.

Sau khi dâng hương tại Đền Hùng, nhiều người lựa chọn ở lại, tiếp tục khám phá các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng trong và vùng lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Thanh Thủy, Kim Bôi, hồ Hòa Bình.

Dù lượng người và phương tiện tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và hỗ trợ du khách được triển khai đồng bộ, góp phần giữ hình ảnh Đất Tổ an toàn, thân thiện trong mùa lễ hội.