'Đại ngàn reo' không chỉ là chương trình nghệ thuật

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi đặt tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình nghệ thuật và Đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc với chủ đề “Đại ngàn reo”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đại ngàn reo” là sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc chào mừng 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2026), Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ, Bác Hồ đã chỉ rõ một quy luật giản dị mà sâu sắc “Đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu”. Khép lại bức thư là lời thề mang tầm vóc lịch sử “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, nhìn lại Gia Lai hôm nay, điều đáng nói không chỉ là những đổi thay về kinh tế hay hạ tầng, mà là sự thay đổi trong chiều sâu với niềm tin giữa các dân tộc, sự chủ động vươn lên của đồng bào và ý thức cùng chia sẻ một tương lai chung. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phải thẳng thắn rằng, khoảng cách phát triển vẫn còn, những thách thức về sinh kế, giáo dục, gìn giữ văn hóa… vẫn hiện hữu. Vì vậy, tinh thần đoàn kết hôm nay không thể dừng ở biểu tượng, mà phải trở thành hành động cụ thể, chính sách cụ thể và kết quả cụ thể.

Đứng trước tượng Bác, trong sự kiện đặc biệt ý nghĩa này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, định hướng mà Gia Lai kiên trì theo đuổi sự phát triển bao trùm, tôn trọng khác biệt và coi đa dạng văn hóa là nguồn lực – tinh thần đoàn kết là sức mạnh để cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

“Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi không gian phát triển rộng lớn, giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng và lợi thế. Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đến biển đảo, tất cả đang mở ra thời cơ mới để Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm chính trị ấy, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, đêm hội giao lưu các dân tộc hôm nay, với chủ đề “ĐẠI NGÀN REO” không chỉ là sự trình diễn văn hóa, mà còn là lời khẳng định, chúng ta khác nhau, nhưng không tách rời, chúng ta đa dạng, nhưng cùng chung một nền tảng.

Kỷ niệm 80 năm sự kiện trọng đại này, điều quan trọng nhất không phải là nhắc lại lời Người, mà là thấm nhuần sâu sắc giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc; tiếp tục hiện thực hóa bằng hành động và kết quả cụ thể, với niềm tin mãnh liệt: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”