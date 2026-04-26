Lãnh đạo TPHCM cùng đông đảo người dân dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương

Sáng 26/4 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch), tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Dự lễ có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân thành phố.
Trình bày diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương là nhớ về cội nguồn của biểu tượng, tư tưởng, văn hóa sâu sắc; khẳng định giá trị thiêng liêng về lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, nhân dân ta.
Đó là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
“Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ là thể hiện truyền thống cao đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn hồn thiêng sông núi, nhớ về tinh thần của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ý chí con người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định và nhấn mạnh tinh thần, ý chí, truyền thống cao đẹp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh vào tháng 12/1946, xác định ngày mùng 10/3 Âm lịch hằng năm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, tự hào về Quốc Tổ Hùng Vương, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, vinh dự là thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu, kế tục và phát huy truyền thống thiêng liêng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết: Đảng bộ thành phố tiếp tục giữ gìn, gắn liền với toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đồng tâm thực hiện mục tiêu chung, đồng lòng xây dựng và bảo vệ thành phố; chung sức phấn đấu, hiệp lực vượt qua mọi thử thách, khắc phục mọi khó khăn.
Sau diễn văn, lãnh đạo lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân đã rước lễ đến khu vực chánh điện dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương. Tiếp đó, đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương.
Hướng về cội nguồn, kiều bào khắp nơi trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày mùng 10/3 Âm lịch hằng năm đã trở thành điểm hẹn tâm linh thiêng liêng, nơi hàng triệu trái tim người Việt cùng hướng về vùng đất Tổ Phong Châu. Đối với những người con xa xứ, ngày lễ này càng trở nên đặc biệt hơn khi đây là dịp để bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Tại Nhật Bản, không khí trang trọng và ấm áp đã bao trùm công viên Ikuno, thành phố Osaka khi Lễ hội văn hóa Việt Nam tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9 được diễn ra.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn khẳng định, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại chính là sợi dây gắn kết tinh thần vô giá của người Việt trên toàn cầu. Việc duy trì lễ hội suốt gần một thập kỷ không chỉ minh chứng cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng tại Nhật Bản mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Theo bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam vùng Kansai, văn hóa chính là nền tảng bền vững giúp bà con giữ gìn bản sắc và luôn hướng về cội nguồn dù ở bất cứ đâu.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ đầy trang nghiêm. Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giúp củng cố ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng người Việt xa xứ. Đặc biệt, dịp này Đại sứ quán cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc lan tỏa giá trị truyền thống và phẩm hạnh người Việt, từ đó khích lệ vai trò của bà con trong công tác đối ngoại nhân dân.
Sức lan tỏa của ngày Quốc lễ còn hiện diện mạnh mẽ tại khu vực Bắc Mỹ. Tại Canada, kiều bào từ nhiều vùng miền đã hội tụ về thủ đô Ottawa để cùng bái vọng tổ tiên. Đây không chỉ là không gian để nhắc nhở nhau về gốc gác mà còn là cơ hội để các hội đoàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến nhằm xây dựng một cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, vững mạnh tại nước sở tại.
Tại các quốc gia khác như Thái Lan, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cũng đã duy trì lễ Giỗ Tổ suốt 8 năm qua, biến hoạt động này thành điểm hẹn văn hóa, tâm linh thường niên không thể thiếu.
Ở những quốc gia có sự khác biệt lớn về địa lý và văn hóa như CH Czech, Đức, Nga, Ba Lan, Australia hay Mỹ, kiều bào ta vẫn thành tâm tổ chức nghi lễ bái vọng các Vua Hùng. Dù quy mô tổ chức có thể lớn hay nhỏ, giản đơn hay cầu kỳ, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, minh chứng cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" luôn rực cháy trong lòng mỗi người con đất Việt nơi phương xa. Những hoạt động này một lần nữa khẳng định, văn hóa dân tộc chính là sức mạnh mềm giúp người Việt hội nhập sâu rộng mà không mất đi bản sắc riêng biệt của mình.