Lãnh đạo TPHCM cùng đông đảo người dân dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương

TPO - Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đông đảo bà con nhân dân khắp nơi đổ về Đền Tưởng niệm các Vua Hùng dâng cúng lễ vật và thành tâm tưởng nhớ, tri ân Quốc Tổ Hùng Vương.

Sáng 26/4 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch), tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Dự lễ có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân thành phố.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tri ân Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Ngô Tùng

Trình bày diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương là nhớ về cội nguồn của biểu tượng, tư tưởng, văn hóa sâu sắc; khẳng định giá trị thiêng liêng về lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, nhân dân ta.

Đó là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

“Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ là thể hiện truyền thống cao đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn hồn thiêng sông núi, nhớ về tinh thần của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ý chí con người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định và nhấn mạnh tinh thần, ý chí, truyền thống cao đẹp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh vào tháng 12/1946, xác định ngày mùng 10/3 Âm lịch hằng năm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu ôn truyền thống ngàn đời của dân tộc ta, với công dựng nước của các vị Vua Hùng.

Tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc, tự hào về Quốc Tổ Hùng Vương, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, vinh dự là thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu, kế tục và phát huy truyền thống thiêng liêng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết: Đảng bộ thành phố tiếp tục giữ gìn, gắn liền với toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đồng tâm thực hiện mục tiêu chung, đồng lòng xây dựng và bảo vệ thành phố; chung sức phấn đấu, hiệp lực vượt qua mọi thử thách, khắc phục mọi khó khăn.

Sau diễn văn, lãnh đạo lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân đã rước lễ đến khu vực chánh điện dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương. Tiếp đó, đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Ông Nguyễn Phước Lộc dâng hương lên ban thờ các vị Vua Hùng.

Trước đó, đoàn nghi lễ và lãnh đạo TPHCM đã cung rước lễ vật gồm trái cây, bánh chưng, bánh dày để dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương.

Đoàn rước lễ đưa lễ vật lên chánh điện dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương.

Ban Quý tế thực hiện nghi thức dâng cúng Quốc Tổ Vua Hùng.

Bà con nhân dân mang bánh trái dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương.

Các vị chức sắc Phật giáo dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Người dân dâng hương tri ân cội nguồn tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.

Bà con chuẩn bị lễ vật dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương.

Người dân nô nức về dự lễ giỗ. Ảnh: Ngô Tùng