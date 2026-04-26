Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp

TPO - Dự báo trong đêm 26/4 và ngày 27/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 80mm/24h. Sau đó từ chiều tối 28/4, miền Bắc tiếp tục đón mưa rất to, kéo dài đến ngày 29/4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (26/4), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 26/4 có nơi trên 70mm như trạm Nậm Cha (Lai Châu) 96.8mm, Sín Chải (Điện Biên) 71.6mm, Nậm Ét (Sơn La) 70.4mm.

Dự báo trong chiều tối, đêm 26/4 và ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đó, trong đêm 27/4 và ngày 28/4, miền Bắc ít mưa, trưa chiều 28/4, trời hửng nắng nhẹ. Từ chiều tối 28/4 đến ngày 29/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, khu vực miền Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc có thể đón mưa dông liên tiếp trong những ngày tới.

Nhận định xa hơn, ngày 30/4 miền Bắc giảm mưa. Từ ngày 1-2/5, miền Bắc hửng nắng vào trưa chiều, từ ngày 3/4, miền Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ 34-36 độ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong hai ngày 27-28/4 ít mưa, trời nắng, từ chiều tối ngày 28/4 đến ngày 29/4, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30/4 đến ngày 2/5, khu vực này ít mưa, trời nắng nhẹ. Từ ngày 3/5, khu vực này có nắng nóng trở lại.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong ngày 29-30/4 cũng có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên trong những ngày tới duy trì thời tiết ngày nắng, vào chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nam Bộ từ 27-30/4 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Từ ngày 30/4-2/5, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.