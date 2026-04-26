Mưa lớn kéo dài, sạt lở tái diễn ở xã biên giới Đà Nẵng

TPO - Sau nhiều ngày mưa dồn dập, tuyến đường DH4 đoạn qua thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn rủi ro cho người dân qua lại.

Ngày 26/4, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường DH4 đường qua thôn Pứt xảy ra sạt lở nặng. Từ taluy dương, đất đá đổ ập xuống, tràn kín mặt đường, cản trở việc lưu thông và đe dọa an toàn của người dân.

Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường DH 4 đoạn qua thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Ảnh CTV

Vị trí này nằm trên đoạn tuyến vừa được khắc phục tạm thời sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Trước đó, khu vực từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 người bị vùi lấp.

Lãnh đạo xã cho hay, khoảng nửa tháng nay, địa bàn liên tục xuất hiện mưa vào chiều tối. Đặc biệt, trận mưa lớn chiều 25/4 khiến đất đá tiếp tục trượt xuống với khối lượng lớn, nước chảy xiết cuốn theo bùn đất tràn qua tuyến đường thôn Pứt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Thôn Pứt nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 3 người hồi cuối năm 2025.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.