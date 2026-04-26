Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn kéo dài, sạt lở tái diễn ở xã biên giới Đà Nẵng

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc

TPO - Sau nhiều ngày mưa dồn dập, tuyến đường DH4 đoạn qua thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn rủi ro cho người dân qua lại.

Ngày 26/4, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường DH4 đường qua thôn Pứt xảy ra sạt lở nặng. Từ taluy dương, đất đá đổ ập xuống, tràn kín mặt đường, cản trở việc lưu thông và đe dọa an toàn của người dân.

sat-lo.jpg
Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường DH 4 đoạn qua thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Ảnh CTV

Vị trí này nằm trên đoạn tuyến vừa được khắc phục tạm thời sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Trước đó, khu vực từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 người bị vùi lấp.

Lãnh đạo xã cho hay, khoảng nửa tháng nay, địa bàn liên tục xuất hiện mưa vào chiều tối. Đặc biệt, trận mưa lớn chiều 25/4 khiến đất đá tiếp tục trượt xuống với khối lượng lớn, nước chảy xiết cuốn theo bùn đất tràn qua tuyến đường thôn Pứt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

sat-lo-thon-put.jpg
Thôn Pứt nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 3 người hồi cuối năm 2025.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

#sạt lở #Đà Nẵng #Hùng Sơn #mưa lớn #giao thông #thôn Pứt #DH 4 #biên giới

Xem thêm

