Lật xe khách ở Tuyên Quang, nhiều người thoát nạn

TPO - Một xe khách chở đoàn du lịch từ Đồng Văn về Hà Nội đã va chạm với xe đầu kéo tại Km61, đoạn qua xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. Cú tông mạnh khiến đầu xe bẹp rúm, phương tiện lật ven đường, nhiều hành khách may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sáng 26/4, tại Km61 đoạn qua xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, xe khách mang biển kiểm soát ở tỉnh Quảng Ninh, chở đoàn du lịch từ Đồng Văn di chuyển về Hà Nội, khi đến Km 61, đoạn thuộc xã Hàm Yên đã va chạm với một xe đầu kéo chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị bẹp rúm, phương tiện lật nghiêng xuống ven đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có nhiều hành khách nhưng chưa xác minh số lượng chính xác. Sau va chạm, người dân có mặt gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trịnh Quốc Sáng – Chủ tịch UBND xã Hàm Yên cho biết vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, giao thông qua khu vực cơ bản đã ổn định trở lại.

Xe khách bẹp rúm đầu sau vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.