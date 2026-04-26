Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lật xe khách ở Tuyên Quang, nhiều người thoát nạn

Phú Nguyễn

TPO - Một xe khách chở đoàn du lịch từ Đồng Văn về Hà Nội đã va chạm với xe đầu kéo tại Km61, đoạn qua xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. Cú tông mạnh khiến đầu xe bẹp rúm, phương tiện lật ven đường, nhiều hành khách may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sáng 26/4, tại Km61 đoạn qua xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, xe khách mang biển kiểm soát ở tỉnh Quảng Ninh, chở đoàn du lịch từ Đồng Văn di chuyển về Hà Nội, khi đến Km 61, đoạn thuộc xã Hàm Yên đã va chạm với một xe đầu kéo chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị bẹp rúm, phương tiện lật nghiêng xuống ven đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có nhiều hành khách nhưng chưa xác minh số lượng chính xác. Sau va chạm, người dân có mặt gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trịnh Quốc Sáng – Chủ tịch UBND xã Hàm Yên cho biết vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, giao thông qua khu vực cơ bản đã ổn định trở lại.

Xe khách bẹp rúm đầu sau vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#tai nạn #Tuyên Quang #xe khách #giao thông

