Cháy nhà sàn tại Lai Châu khiến 3 trẻ nhỏ tử vong

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực bếp của gia đình ông Pàn Văn Lở, sau đó nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ căn nhà sàn và ảnh hưởng tới một phòng học của điểm trường tiểu học gần đó. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân tại công trình thủy điện và không có mặt ở nhà, chỉ có 3 con nhỏ ở lại.

Phát hiện cháy, người dân trong bản đã nhanh chóng đến ứng cứu. Tuy nhiên, do các cháu khóa cửa từ bên trong khi ngủ, trong khi nhà sàn bắt lửa nhanh và hệ thống điện xảy ra chập cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến việc tiếp cận cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cháu nhỏ đã tử vong. Các nạn nhân gồm: Pàn Thị Dài (sinh năm 2012), Pàn Thị Tuyết (sinh năm 2014) và Pàn Văn Vinh (sinh năm 2019), đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Hiện tường vụ cháy.

Ông Đinh Quang Hiếu - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, cơ quan công an và viện kiểm sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.