Hàng trăm nghệ sĩ tái hiện lịch sử, hoa hậu góp mặt trong đại cảnh

Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026 được tổ chức long trọng tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của địa phương, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Chương trình khai mạc năm nay được đầu tư quy mô với chủ đề Ninh Bình - Linh khí ngàn năm, vươn mình tỏa sáng, kết hợp yếu tố nghi lễ truyền thống với nghệ thuật sân khấu hiện đại, qua đó tái hiện chiều sâu lịch sử vùng đất cố đô và khát vọng phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Ninh Bình tự hào là nơi khai mở thời kỳ độc lập, tự chủ đầu tiên của quốc gia với Cố đô Hoa Lư - kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất non sông, lập nên nước Đại Cồ Việt, mở ra bước ngoặt lịch sử lớn lao cho dân tộc.

Lễ hội Hoa Lư 2026 tự hào với hào khí cố đô.

Từ dấu mốc ấy, Hoa Lư trở thành trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa của quốc gia trong suốt 42 năm, trải qua các triều Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu nhà Lý. Trước khi Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô ra Thăng Long, vùng đất này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử đặc biệt: đặt nền móng cho tiến trình phát triển của quốc gia Đại Việt.

Tinh thần tự cường, khát vọng thống nhất đất nước, ý chí dựng xây quốc gia độc lập từ thời Đinh Tiên Hoàng vẫn là giá trị tinh thần bền vững, soi chiếu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Để chào mừng, tôn vinh hào khí cố đô tại Lễ hội Hoa Lư, chương trình nghệ thuật kéo dài với sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp. Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi như Thanh Loan, Mai Thủy, Lộc Huyền, Trần Long cùng đông đảo ca sĩ, diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật trong cả nước.

Với hai phần chính gồm Ninh Bình vạn thuở lưu danh và Ninh Bình - Việt Nam bừng sáng tương lai. Chương đầu tái hiện khí phách của vùng đất đế đô, công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, chương hai hướng đến hình ảnh Ninh Bình trẻ trung, hội nhập, phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phan Thị Mơ và hàng trăm nghệ sĩ góp mặt tại Lễ hội Hoa Lư 2026.

Sân khấu ngoài trời được dàn dựng công phu với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại, kết hợp múa tập thể, hoạt cảnh lịch sử, trình diễn dân gian và các tiết mục âm nhạc đương đại. Hàng trăm diễn viên tạo nên những đại cảnh quy mô lớn, tái hiện không khí trận mạc, nghi lễ triều đình và vẻ đẹp non nước cố đô.

Trong chương trình, Phan Thị Mơ là gương mặt nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong một số phân đoạn trình diễn mang tính điểm nhấn hình ảnh. Người đẹp tham gia ba phân cảnh khác nhau, chủ yếu đảm nhận phần catwalk và di chuyển trong đội hình sân khấu.

Theo chia sẻ, cô chỉ có ít ngày để ráp đội hình cùng ê-kíp do tham gia ở giai đoạn cuối, khi phần lớn cấu trúc chương trình đã hoàn thiện. Thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật trình diễn mà là sự phối hợp chính xác giữa hàng trăm người trên sân khấu.

Phan Thị Mơ cho biết cô trân trọng cơ hội được góp mặt trong một chương trình nghệ thuật mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Hoa Lư. Với cô, đây không chỉ là hoạt động nghề nghiệp mà còn là dịp được hòa mình vào không gian nghệ thuật cộng đồng giàu ý nghĩa.

Nhiều năm qua, Lễ hội Hoa Lư không đơn thuần là dịp tưởng nhớ công lao vua Đinh Tiên Hoàng và các bậc tiền nhân, mà còn trở thành ngày hội văn hóa tiêu biểu của Ninh Bình. Qua mỗi mùa lễ hội, lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu, trong khi những giá trị truyền thống tiếp tục được kết nối với đời sống đương đại.