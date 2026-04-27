Xem lại nghệ sĩ Thanh Nga trên sân khấu, nhiều người rơi nước mắt

TPO - Bản phục chế màu vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" khiến khán giả và nhiều nghệ sĩ xúc động. Quá trình phục chế cũng đòi hỏi sự nhẫn nại và kỳ công của tất cả khâu trong ê-kíp.

Xem lại vở cải lương kinh điển nhờ AI

Năm 1978, vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh được ghi hình và phát sóng trên truyền hình, trở thành một trong những tác phẩm cải lương đầu tiên tiếp cận đông đảo công chúng sau năm 1975. Bản gốc ra đời dưới định dạng trắng đen, tái hiện hào khí cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với giá trị lịch sử và nghệ thuật sâu sắc, để lại dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Dàn nghệ sĩ danh tiếng Thanh Nga, Thanh Sang, Hà Mỹ Xuân, Kim Hương, Ngọc Nuôi, Văn Ngà, Hoàng Giang, Hùng Minh, Bảo Quốc, Bích Sơn, Quốc Nhĩ góp phần làm nên tên tuổi vở diễn. Tiếng trống Mê Linh bản phục chế màu do Đài truyền hình TPHCM thực hiện vừa được phát sóng tối 26/4.

Nhà đài ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình phục chế. AI hỗ trợ đắc lực việc nhận diện và xử lý nhiễu hạt, ổn định khung hình, tăng độ nét, nâng cấp độ phân giải và hỗ trợ tái tạo màu sắc cho từng cảnh quay. Với phiên bản màu, nhiều cảnh trong vở sắc nét, rõ ràng hơn, mang lại cảm xúc cho người xem.

Vở cải lương kinh điển trở lại với diện mạo mới. Ảnh: HTV.

Theo Đài truyền hình TPHCM, để hoàn thiện hơn 160 phút chương trình, ê-kíp kỹ thuật phải trải qua nhiều công đoạn từ số hóa nguồn tư liệu, làm sạch hình ảnh, xử lý lỗi rung giật, khôi phục chi tiết, cân chỉnh màu đến đồng bộ âm thanh và kiểm tra chất lượng sau cùng.

Quá trình phục chế đòi hỏi sự nhẫn nại và kì công của tất cả các khâu trong ê-kíp phục chế. Theo ông Lê Phước Hiếu Trung - Phó Giám đốc Công ty HTV-TMS, toàn bộ vở Tiếng trống Mê Linh dài 160 phút được chia thành 500-600 đoạn nhỏ, có những đoạn chỉ vài giây. Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của ê-kíp. Thậm chí có những đoạn chỉ 3 giây nhưng phải xử lý hàng chục lần mới đạt kết quả như ý.

Tiếng trống Mê Linh được đoàn Thanh Minh - Thanh Nga dựng và tạo nên "cơn sốt" vô cùng đặc biệt. Cao trào nhất là lớp diễn Trưng Trắc tế sống Thi Sách trước ngưỡng Liên Lâu thành, phất cờ khởi nghĩa với tinh thần "quên mình rửa sạch mối thù chung".

Gần 50 năm trôi qua, Tiếng trống Mê Linh vẫn được diễn đi diễn lại trong các chương trình. Trong đó, Mê Linh biệt khúc đã trở thành bài ca kinh điển, được nhiều thế hệ khán giả thuộc lòng.

Người xem được trở về tuổi thơ

Sự trở lại của Tiếng trống Mê Linh với phiên bản mới sống động, gần gũi hơn nhờ công nghệ khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả xúc động. NSƯT Quyền Linh nói suýt khóc mấy lần khi xem tác phẩm. "Bao nhiêu ký ức của tuổi thơ cứ ùa về, nhớ thời đốt bó đuốc lá dừa đi băng qua mấy cánh đồng mới tới được một nhà có TV trắng đen để xem. Xem xong cứ bần thần khóc nức nở đoạn nghệ sĩ Thanh Nga đeo khăn tang trắng nổi trống tấn công, về nhà suốt đêm không ngủ, chết mê chết mệt. Từ đó, tôi mê cải lương cho đến bây giờ", nghệ sĩ Quyền Linh nói.



Nghệ sĩ Gia Bảo - cháu nội của NSƯT Bảo Quốc - cho rằng bản phục dựng giúp dàn nghệ sĩ nổi tiếng một thời như bước ra từ trang sách lịch sử hào hùng của dân tộc. "Tôi được nhìn lại những người thân của mình một cách rõ, đẹp nhất. Bản cũ trắng đen có những đoạn quá tối khiến người xem không thấy được rõ. Nhưng nhờ bản dựng màu lại, người xem thấy luôn cả cảnh trí, đạo cụ, nhất là thấy rõ nét diễn, tạo hình và sự cải biến thái độ của từng nghệ sĩ", nghệ sĩ Gia Bảo chia sẻ.

Nhân vật Trưng Trắc (Thanh Nga) cùng chồng - Thi Sách (Thanh Sang) ghi dấu ấn với khán giả nhiều thế hệ.



Vai diễn hay nhất, cũng là vai khó nhất chắc chắn là Trưng Trắc của nghệ sĩ Thanh Nga. Vai diễn vừa đủ kiên cường, vừa đủ nhỏ nhẹ, vừa đủ thương chồng nhưng không lấn át chồng trước ba quân tướng sĩ hay trước mặt bọn xâm lược. Vai dài gần như chiếm tới 80% thời lượng của vở, nhưng được nghệ sĩ Thanh Nga diễn kỹ từng chi tiết.

Sau khi xem bản phục chế, khán giả Trần Anh Tuấn cho rằng vở diễn năm 1978 để lại cái bóng quá lớn, từ vai chính đến vai phụ. Cách nhấn nhá, xếp văn, điệu Mê Linh biệt khúc lúc nhanh lúc chậm, lúc tha thiết, lúc hào hùng tạo nên sự độc đáo của vở diễn.

Cũng từ vở diễn này, nhiều người nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, khi cả xóm chỉ 2-3 nhà có TV, nhưng mỗi lần có vở Tiếng trống Mê Linh bằng mọi giá cả xóm phải xem bằng được. Khán giả Mai Công nói "quá xúc động, đã rơi nước mắt vì nhớ nghệ sĩ Thanh Nga".

