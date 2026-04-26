Hàng không - Du lịch

Lâm Đồng:

Du khách ùn ùn ra đảo Phú Quý

Thái Lâm

TPO - Hàng nghìn du khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận ùn ùn về cảng Phan Thiết để ra đặc khu Phú Quý dịp nghỉ lễ, khiến khu vực nhà chờ và bãi xe quá tải.

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương﻿, cảng Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đông nghịt du khách từ khắp nơi đổ về để lên tàu cao tốc ra đặc khu Phú Quý.
Từ sáng sớm, khu vực bến cảng đã nhộn nhịp như ngày hội, hành khách kéo vali, xếp hàng dài chờ làm thủ tục.
Không chỉ nhà chờ quá tải, bãi giữ xe gần cảng cũng rơi vào tình trạng kín chỗ.
Phần lớn du khách đến từ TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh… ra đảo nghỉ ngơi.
Bạn Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi, đến từ TPHCM) cho biết: "Tụi mình muốn tìm nơi yên bình hơn thành phố. Dù bến tàu đông nhưng lại càng thấy không khí đi chơi lễ rõ rệt."
Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, trong ngày có khoảng 6 chuyến tàu tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Trước nhu cầu tăng cao, các doanh nghiệp vận tải đã bố trí thêm chuyến để phục vụ hành khách.
Dịp này, giá vé tàu cao tốc từ Phan Thiết đi Phú Quý dao động 340.000 - 450.000 đồng/lượt đối với người lớn, tùy loại ghế hoặc giường nằm; trẻ em và người cao tuổi được giảm giá theo quy định.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý - cho biết, trong 2 ngày 25-26/4, đặc khu có tổng cộng 22 chuyến tàu ra vào, đón hơn 6.100 khách. Nhiều cơ sở lưu trú "cháy phòng" ngay từ đầu kỳ nghỉ.
"So với những ngày cuối tuần thông thường, lượng khách dịp này tăng gấp đôi; còn so với ngày thường thì cao gấp 3-4 lần", ông Lợi cho biết.

Đặc khu Phú Quý là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết khoảng 120 km về phía đông nam. Ngoài đảo chính, quanh Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Diện tích đặc khu Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... để du khách khám phá vài ngày.

#Phú Quý #du lịch #tàu cao tốc #kỳ nghỉ lễ #Lâm Đồng #ùn ùn

