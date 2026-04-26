'Cánh cửa' mới mở đi vào lòng đất Phong Nha - Kẻ Bàng thế nào?

TPO - Không chỉ là điểm đến du lịch, Phong Nha - Kẻ Bàng vừa có thêm một “cánh cửa” mới mở vào lòng đất, nơi lưu giữ những bí mật của hơn ba thập kỷ thám hiểm. Trung tâm thông tin thám hiểm hang động chính thức ra mắt, lần đầu công bố nhiều tư liệu, hình ảnh và câu chuyện chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Những “bí mật trong lòng đất”

Chiều 26/4, tại khu vực xã Phong Nha (Quảng Trị), một không gian đặc biệt được mở cửa miễn phí cho du khách: Trung tâm thông tin thám hiểm hang động, nơi được ví như “bảo tàng sống” về hành trình khám phá hang động ở Việt Nam.

Công trình do Công ty Oxalis xây dựng nhằm tri ân sự đóng góp của nhóm thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA), do ông Howard Limbert dẫn đầu. Trong hơn 35 năm gắn bó với vùng đất này, họ đã khảo sát, đo vẽ và công bố 472 hang động với tổng chiều dài 254km, một con số hiếm có trên thế giới.

Không ít trong số đó đã trở thành những sản phẩm du lịch nổi tiếng, góp phần tạo sinh kế cho hàng ngàn lao động địa phương và đưa Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành “thủ phủ du lịch mạo hiểm” của Việt Nam.

Ở tuổi xế chiều, ông Howard Limbert đang dần chuyển giao hành trình ấy cho thế hệ kế cận, trong đó có những “nhà thám hiểm” bản địa. Trung tâm thông tin được mở ra như một lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu sắc với những con người đã dành cả đời để đi vào bóng tối.

Khác với các không gian trưng bày thông thường, trung tâm này mang đến cảm giác như đang bước vào một hành trình thám hiểm thực thụ.

Lần đầu tiên, nhiều tư liệu quý được công bố: Từ những tấm bản đồ khảo sát chi tiết vẽ tay, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc phát hiện hang động, cho đến các thước phim hiếm hoi được quay sâu trong lòng đất, nơi ánh sáng gần như không tồn tại.

Đó không chỉ là những dữ liệu khoa học, mà còn là những câu chuyện chưa từng kể về những chuyến đi kéo dài hàng tuần trong rừng sâu, những lần đối mặt với hiểm nguy, hay khoảnh khắc vỡ òa khi phát hiện ra những không gian khổng lồ bị lãng quên hàng triệu năm.

Những “bí mật” ấy, trước đây chỉ nằm trong sổ tay của các nhà thám hiểm, nay đã được mở ra cho công chúng, giúp người xem hiểu rõ hơn về hành trình đánh thức một trong những hệ thống hang động kỳ vĩ nhất thế giới.

Công nghệ đưa Sơn Đoòng đến gần hơn

Song song với không gian trưng bày, du khách còn có cơ hội “chạm” vào hang Sơn Đoòng (hang động lớn nhất thế giới) theo một cách hoàn toàn mới.

Tour trải nghiệm thực tế ảo VR180 kết hợp công nghệ 5D đưa người xem vào chuyến “du hành” kéo dài gần 15 phút, với hình ảnh chất lượng 8K, góc nhìn rộng 180 độ do nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt thực hiện.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, hệ thống 5D tái hiện sống động môi trường trong hang: Làn gió lạnh, hơi sương, ánh nắng xuyên qua cửa hang, thậm chí cả cảm giác rung lắc khi “bay” qua những khoang hang rộng lớn.

Đặc biệt, nhiều cảnh quay trong vùng tối sâu nhất của Sơn Đoòng, nơi con người hiếm khi đặt chân tới lần đầu được công bố, mang đến trải nghiệm thị giác đầy choáng ngợp.

Trải nghiệm VR Sơn Đoòng là dịch vụ có thu phí, nhưng toàn bộ nguồn thu sẽ được chuyển về Quỹ Oxalis Foundation để hỗ trợ cộng đồng địa phương. Các chương trình như dạy bơi cho trẻ em, trao học bổng, xây dựng trường học… đã và đang được triển khai, góp phần giúp người dân vùng di sản hưởng lợi trực tiếp từ du lịch.

Sự kết hợp giữa bảo tồn, trải nghiệm và trách nhiệm xã hội đang tạo nên một mô hình phát triển bền vững, nơi những “bí mật trong lòng đất” không chỉ được khám phá mà còn mang lại giá trị cho cuộc sống.