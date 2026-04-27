Lâm Đồng: Gần 3.900 tỷ 'rót' vào sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng, đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung bộ.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết.

Theo đó, khu bay gồm sân đỗ với 6 vị trí, 2 đường lăn nối sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu cao 45m, nhà điều hành cùng hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và quan trắc khí tượng. Nhà ga hành khách rộng khoảng 18.000m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Cấu trúc mái vòm 13 tầng của nhà ga gồm 12 tầng tượng trưng cho một chu kỳ trọn vẹn, trong khi tầng thứ 13 mở ra một hành trình và kỷ nguyên mới. Hệ cột ở mặt tiền được thiết kế như một điểm giao thoa giữa tĩnh và động, dẫn dắt dòng năng lượng ra bốn hướng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu.



Theo ông Hồ Văn Mười, đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là dự án mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - nhấn mạnh: Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch, nghiên cứu đầu tư từ năm 2014, là sân bay lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân dụng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng đầu tư hạ tầng sân bay quân sự, còn UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) làm cơ quan có thẩm quyền đầu tư hạng mục hàng không dân dụng.

Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đối với dự án hàng không dân dụng, sau nhiều lần điều chỉnh và nỗ lực kéo dài nhiều năm, việc triển khai chính thức được xem là dấu mốc quan trọng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và tạo động lực phát triển du lịch Phan Thiết - Mũi Né.

"Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu, cấp phép và đảm bảo sân bay đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả. Đề nghị dự án đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, duy trì chức năng lưỡng dụng và quy hoạch phát triển đô thị, logistics quanh sân bay để phát huy hiệu quả đầu tư", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ngày 19/12/2025, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2021-2025 trên diện tích khoảng 439 ha.

