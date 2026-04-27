Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng:

Gần 3.900 tỷ 'rót' vào sân bay Phan Thiết

Thái Lâm

TPO - Hôm nay (27/4), hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết khởi công theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng, đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung bộ.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết.

Theo đó, khu bay gồm sân đỗ với 6 vị trí, 2 đường lăn nối sân đỗ, tháp kiểm soát không lưu cao 45m, nhà điều hành cùng hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và quan trắc khí tượng. Nhà ga hành khách rộng khoảng 18.000m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Cấu trúc mái vòm 13 tầng của nhà ga gồm 12 tầng tượng trưng cho một chu kỳ trọn vẹn, trong khi tầng thứ 13 mở ra một hành trình và kỷ nguyên mới. Hệ cột ở mặt tiền được thiết kế như một điểm giao thoa giữa tĩnh và động, dẫn dắt dòng năng lượng ra bốn hướng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu.

Theo ông Hồ Văn Mười, đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là dự án mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - nhấn mạnh: Cảng hàng không Phan Thiết được quy hoạch, nghiên cứu đầu tư từ năm 2014, là sân bay lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân dụng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng đầu tư hạ tầng sân bay quân sự, còn UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) làm cơ quan có thẩm quyền đầu tư hạng mục hàng không dân dụng.

Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đối với dự án hàng không dân dụng, sau nhiều lần điều chỉnh và nỗ lực kéo dài nhiều năm, việc triển khai chính thức được xem là dấu mốc quan trọng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và tạo động lực phát triển du lịch Phan Thiết - Mũi Né.

"Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu, cấp phép và đảm bảo sân bay đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả. Đề nghị dự án đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, duy trì chức năng lưỡng dụng và quy hoạch phát triển đô thị, logistics quanh sân bay để phát huy hiệu quả đầu tư", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ngày 19/12/2025, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2021-2025 trên diện tích khoảng 439 ha.

Thái Lâm
