Lâm Đồng có động thái mới về dự án sân bay Phan Thiết

TPO - Từng nhiều lần đình trệ do vướng cơ chế BOT, dự án sân bay Phan Thiết ở tỉnh Lâm Đồng đã được “mở đường” bằng cơ chế đầu tư mới, hướng đến mục tiêu phục vụ 2 triệu khách mỗi năm và trở thành cú hích hạ tầng cho khu vực Nam Trung Bộ.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng và Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án CHK Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng, đặt tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Động thái này được xem là bước đi quan trọng mở đường cho dự án sau gần một thập kỷ “đứng bánh”, chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 10/2025.

Địa phương cho biết đang lập hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, thay cho mô hình BOT trước đây - vốn khiến dự án đình trệ nhiều năm.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: AI.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Quốc phòng cho ý kiến về các điều kiện và yêu cầu liên quan đến Quyết định 159/QĐ-TTg ngày 15/7/2025 của Thủ tướng, phê duyệt danh mục công trình quốc phòng sử dụng lưỡng dụng tại sân bay quân sự Phan Thiết. Bộ Quốc phòng được mời phối hợp cùng Bộ Công an rà soát các yếu tố về quốc phòng - an ninh, đảm bảo dự án đáp ứng tiêu chuẩn hạ tầng dùng chung.

Bộ Xây dựng được đề nghị đánh giá sự phù hợp của quy mô, địa điểm, công năng dự án với các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đã được phê duyệt. Đây là căn cứ quan trọng để dự án hàng không trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, sẵn sàng bước vào giai đoạn khởi động mới.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, việc chuyển đổi hình thức đầu tư được triển khai ngay sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Tại Công văn số 9014/VPCP-CN ngày 23/9/2025, Chính phủ yêu cầu chấm dứt hình thức BOT với hạng mục hàng không dân dụng của sân bay Phan Thiết, chuyển sang đầu tư theo Luật Đầu tư để bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và phù hợp quy định pháp luật.

Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, đồng thời tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất, căn cứ Luật Đầu tư 2020.

Dự kiến, dự án CHK Phan Thiết có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí GPMB). Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng phục vụ 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030. Nhà đầu tư sẽ được giao quản lý khoảng 15 ha đất khu hàng không dân dụng để xây dựng và khai thác trong 50 năm.

Dự án tận dụng hạ tầng đường băng, khu bay do quân sự đầu tư trước đó, đồng thời xây dựng mới hàng loạt hạng mục hiện đại. Cụ thể, sân đỗ máy bay kích thước 170,5 x 455 m, gồm 6 vị trí đỗ (2 vị trí Code E, 4 vị trí Code C); 2 đường lăn nối sân đỗ; nhà ga hành khách diện tích từ 16.000 - 18.000 m², đủ phục vụ 2 triệu khách/năm.

Khi hoàn thành, CHK Phan Thiết không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, đầu tư trong và ngoài nước, mà còn đóng vai trò sân bay dự bị cho Tân Sơn Nhất và Cam Ranh trong các tình huống khẩn cấp. Dự án cũng sẽ đảm nhận các chuyến bay cứu trợ nhân đạo và an sinh xã hội.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 28 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, với thời hạn khai thác 50 năm.

Cùng với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và tuyến đường ven biển Vĩnh Hảo - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ tạo cú hích phát triển mạnh mẽ cho hạ tầng khu vực. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối giao thông của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển đến các trung tâm du lịch lớn như Mũi Né, Đà Lạt, Nha Trang.