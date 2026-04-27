'Phở Tổng thống, bia tỷ phú, bún chả Obama' ở Hà Nội

Từ phở bò, quán bia phố cổ đến hàng bún chả, nhiều nguyên thủ, chính khách và tỷ phú quốc tế chọn ẩm thực Hà Nội như cách trải nghiệm đời sống thường nhật của người Việt.

Chủ quán phở chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Ảnh: Thiều Văn Mùi.

Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Trong thời gian này, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đi bộ quanh hồ Gươm, ăn phở và cơm rang tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt, thử kem Thủy Tạ, sầu riêng, nước mía, bánh xèo miền Tây và ngắm phố phường Thủ đô.

Từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân, nhiều người nhớ lại những lần Việt Nam đón tiếp các nguyên thủ, chính khách quốc tế. Họ đã ghé các hàng quán ở Hà Nội để thưởng thức ẩm thực Việt.

'Phở Tổng thống Hàn Quốc'

Địa chỉ: Phố Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm

Tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung ăn phở và cơm rang tại một quán trên phố Đinh Liệt. Hai vị khách trực tiếp chọn 2 bát phở chín và một suất cơm rang dưa bò, những món đặc trưng của quán.

Theo chủ quán Thiều Văn Mùi, phở chín sử dụng thịt bò hầm 2-3 tiếng, để nguội rồi bảo quản mát trước khi thái. Khi phục vụ, bát phở gồm bánh phở, thịt, hành và rau thơm. Do hiểu khẩu vị khách Hàn Quốc thường không ăn được rau mùi, quán chủ động để riêng.

Món cơm rang dưa bò sử dụng dưa cải tự muối, xào cùng thịt bò tươi và gia vị, là một trong những món được khách nước ngoài ưa chuộng.

Trong suốt bữa ăn, theo quan sát của chủ quán, Tổng thống và phu nhân nhiều lần gật đầu tỏ ý hài lòng. Tổng thống tự thêm ớt tươi, chanh theo khẩu vị, thậm chí nâng bát để thưởng thức nước dùng và dùng hết phần ăn, sau đó tiếp tục thưởng thức cơm rang.

Sau bữa ăn kéo dài khoảng 25 phút, Tổng thống Hàn Quốc có vài phút giao lưu với chủ quán, khen món ăn ngon và chúc mừng quán. Hai bên chụp ảnh lưu niệm cùng con trai chủ quán.

'Bia Thủ tướng - tỷ phú'

Địa chỉ: Phố Tạ Hiện, phường Hoàn Kiếm

Tháng 12/2024, trong chuyến công tác Việt Nam, CEO Nvidia Jensen Huang rót bia mời cựu Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng thưởng thức bia chai và các món ăn vặt tại một quán nhậu trên phố Tạ Hiện.

Không khí trở nên sôi động khi ông hô vang "Việt Nam", khen đồ ăn ngon và cầm đĩa chân gà mời những người xung quanh. Sau sự kiện, quán bổ sung cụm từ "Quán Thủ tướng - tỷ phú" vào tên gọi.

Theo chủ quán Nguyễn Đức Huy (36 tuổi), hai vị khách gọi 6 món ăn gồm chân gà rút xương ngâm sả ớt, nem tai heo trộn thính, mực nướng xé phay, khoai tây chiên, nem chua rán và đậu phụ rán tẩm hành. Đây đều là những món ăn quen thuộc khi người Việt uống bia, được mô tả là "rất Tạ Hiện".

Chủ quán cho biết không quá áp lực khi phục vụ, mà tiếp đón như những vị khách bình thường. Đoàn khách VIP ngồi bên ngoài, trong khi khách bên trong vẫn ăn uống như thường lệ. Hai vị khách còn ký tặng lên chiếc áo in hình cờ Việt Nam của chủ quán. Anh cho biết sẽ đóng khung chiếc áo để treo làm kỷ niệm.

Kết thúc buổi gặp, chủ quán bày tỏ sự hồi hộp và tự hào khi đón tiếp những vị khách đặc biệt, cho rằng "mọi chuyện vĩ đại dường như đều bắt đầu từ những điều giản đơn". Anh ấn tượng việc vị tỷ phú Mỹ quan tâm đến ẩm thực và văn hóa đường phố Việt Nam, đặc biệt là bia hơi.

'Phở Thượng đỉnh'

Địa chỉ: Phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm

Năm 2019, phở Thìn Bờ Hồ (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, nay chuyển về phố Hàng Vôi) được UBND TP. Hà Nội lựa chọn phục vụ khoảng 4.000 bát phở cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Món ăn truyền thống của Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ các nhà báo và phóng viên quốc tế.

Thương hiệu do cụ Bùi Chí Thìn (1928-2001) gây dựng từ năm 1955, khởi đầu bằng một gánh phở rong. Ban đầu, cụ bán từ phố Hàm Long qua khu nhà máy nước Yên Phụ, rồi dừng chân tại khu vực Ấu Trĩ Viên (nay là Cung Thiếu nhi Hà Nội) trên phố Lý Thái Tổ.

Sau ngày giải phóng Thủ đô, cụ cùng vợ mở quán tại nơi gia đình sinh sống, lấy nghề bán phở nuôi chín người con. Ông Bùi Chí Hòa, con trai cả, tiếp nối nghề gia đình từ trước năm 1985 đến khoảng năm 2015. Hiện nay, anh Bùi Chí Thành, cháu đời thứ 3, trực tiếp quản lý và vận hành quán.

Sau khi di dời khỏi địa chỉ cũ phục vụ dự án quy hoạch của Hà Nội, quán chuyển về phố Hàng Vôi, cách cơ sở cũ khoảng 500 m để tiếp tục phục vụ khách.

'Bún chả Obama'

Địa chỉ: Phố Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng

Năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bún chả cùng cố đầu bếp Anthony Bourdain tại quán bún chả Hương Liên trên đường Lê Văn Hưu. Sau sự kiện, quán được biết đến với tên gọi "bún chả Obama" và thu hút nhiều du khách quốc tế.

Chủ quán đã giữ lại bàn ăn nơi ông Obama dùng bữa, đặt trong lồng kính và trưng bày trong cửa hàng. Quán vẫn hoạt động tại ngôi nhà 5 tầng trên phố Lê Văn Hưu, đồng thời mở thêm cơ sở trên phố Láng Hạ.

Không gian được cải thiện rộng rãi hơn, trên tường treo nhiều hình ảnh kỷ niệm chuyến thăm năm 2016.

Thực đơn gồm bún chả theo suất, kèm các món như nem rán, chả xiên. Giá mỗi suất bún chả từ 40.000-60.000 đồng. Các món ăn kèm như nem hải sản có giá 40.000 đồng mỗi chiếc, nem cua 8.000 đồng mỗi chiếc.

Quán còn phục vụ "combo Obama" giá 130.000 đồng, gồm một suất bún chả, một nem hải sản và một bia Hà Nội.

