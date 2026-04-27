Diện mạo khu du lịch 'khoác áo' 500 tỷ đồng

TPO - Biển Thịnh Long ở Ninh Bình chính thức “khoác áo mới” sau dự án nâng cấp 500 tỷ đồng, với diện mạo hạ tầng và cảnh quan khang trang, hiện đại. Mùa du lịch hè năm nay khu du lịch được kỳ vọng sẽ hút khách trải nghiệm.
Dự án đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh đã cơ bản hoàn tất, hiện chỉ còn một số hạng mục cuối đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão và phục vụ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026.
Những ngày này, khu du lịch biển Thịnh Long đang được tập trung dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên để chuẩn bị đón khách du lịch.
Chương trình khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026, dự kiến diễn ra vào tối 28/4 tại khu du lịch biển Thịnh Long. Tại chương trình diễn ra chuỗi hoạt động phong phú như giới thiệu sản phẩm du lịch biển, không gian quảng bá OCOP, ẩm thực địa phương. Cùng với đó, tại chương trình, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như trình diễn cà kheo, lễ hội thả diều… tạo nên không khí sôi động, giàu trải nghiệm cho du khách.