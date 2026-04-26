Đà Nẵng:

Tháo dỡ lều trại qua đêm trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Thanh Hiền

TPO - Lều trại trái phép tại đây không chỉ vi phạm quy định về quản lý rừng và an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy rừng, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Ngày 26/4, UBND phường Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã tháo dỡ các lều trại lưu trú trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Nhiều bạn trẻ dựng lều trại về đêm ở bán đảo Sơn Trà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phường Sơn Trà ghi nhận trong thời gian gần đây, tình trạng người dân và du khách tự ý dựng lều, cắm trại qua đêm tại các khu vực ven biển và bìa rừng thuộc bán đảo Sơn Trà có dấu hiệu gia tăng.

Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về quản lý rừng và an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy rừng, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ và thu gom lều bạt đối với các nhóm khách đang tập trung trên bán đảo và các trục đường ven biển.

Lực lượng chức năng buộc tháo dỡ lều trại trái phép.

Theo UBND phường Sơn Trà, việc nghiêm cấm mọi hình thức cắm trại, nấu nướng và lưu trú qua đêm tại các khu vực không được cấp phép trên bán đảo nhằm bảo vệ hệ sinh thái và phòng chống cháy rừng; trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho cảnh quan thiên nhiên và đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực bán đảo Sơn Trà. Đây là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi bước vào mùa nắng nóng. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm khắc theo quy định.

Trong sáng cùng ngày, các lực lượng cũng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dọc theo các tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng chức năng đảm bảo trật tự tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.

​Đây là hoạt động thường xuyên nhằm duy trì kỷ cương đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan của người dân cũng như du khách trong cao điểm mùa du lịch.

#Tháo dở lều trại #qua đêm #trái phép #Đà Nẵng #bán đảo Sơn Trà #mất an toàn #cháy rừng #du lịch #du khách

