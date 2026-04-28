Làn sóng Việt kiều hồi hương và bài toán tìm chốn an dưỡng tuổi xế chiều

Chi phí y tế đắt đỏ, khác biệt văn hóa và nhu cầu sống gần gia đình đang khiến nhiều Việt kiều lựa chọn trở về nước. Điều này tạo lực cầu lớn cho các mô hình lưu trú – an dưỡng tích hợp chăm sóc sức khỏe.

“Hồi hương y tế” và bài toán an dưỡng: Khi chi phí và văn hóa định hình lựa chọn mới

Sau hơn 30 năm sinh sống tại California (Mỹ), ông Trần Hữu Hoàng (65 tuổi) quyết định trở về Việt Nam để thực hiện ca phẫu thuật tim mạch. Theo ông, dù có bảo hiểm, chi phí đồng chi trả tại Mỹ vẫn cao, thời gian chờ kéo dài và rào cản ngôn ngữ khiến quá trình điều trị thiếu sự an tâm. Trong khi đó, chi phí phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Việt Nam chỉ khoảng 10.000–15.000 USD, trong khi ở Thái Lan lên đến 30.000 USD và tại Mỹ hay châu Âu còn cao hơn gấp nhiều lần.

Xu hướng Việt Kiều về nước chữa bệnh ngày càng gia tăng

Câu chuyện này phản ánh xu hướng “hồi hương y tế” đang ngày càng rõ nét. Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị. Lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở chi phí thấp hơn 30–50% so với một số quốc gia trong khu vực, mà còn ở thời gian chờ ngắn và khả năng triển khai các kỹ thuật cao như phẫu thuật robot, MRI, CT hay IVF. Trên cơ sở đó, ngành y tế đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch y tế, với quy mô thị trường dự kiến tăng từ 700 triệu USD năm 2024 lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033, tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng 18%/năm.

Bên cạnh nhu cầu điều trị, bài toán an dưỡng tuổi già cũng đang nổi lên trong cộng đồng hơn 5,5–6 triệu người Việt ở nước ngoài, trong đó trên 20% đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, chi phí dưỡng lão tại các nước phát triển vẫn ở mức rất cao. Theo khảo sát của Genworth, chi phí cho một phòng chăm sóc riêng tại Mỹ lên tới khoảng 2,4 tỷ đồng/năm (tương đương 206 triệu đồng/tháng), trong khi tại Anh, chi phí thuê điều dưỡng toàn thời gian vào khoảng 120.000 bảng Anh/năm.

Các mô hình nghỉ dưỡng trị liệu đang trở thành "thiên đường" dưỡng lão lý tưởng cho Việt Kiều

Đáng chú ý, nhu cầu này không chỉ đến từ Việt kiều mà còn mở rộng sang nhóm khách quốc tế. Thực tế tại Lynntimes Thanh Thuỷ ( Phú Thọ ) cho thấy khách Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng quan tâm đến mô hình lưu trú gắn với chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ khách quốc tế nhiều thời điểm chiếm 15–20% công suất. Không chỉ lưu trú ngắn hạn, nhóm khách này có xu hướng quay lại hoặc tìm kiếm các sản phẩm ở dài ngày, phản ánh nhu cầu thực đối với các mô hình tích hợp nghỉ dưỡng – phục hồi.

“Làng trị liệu” đón đầu nhu cầu an dưỡng và lưu trú y tế dài hạn

Nắm bắt xu hướng gia tăng nhu cầu sống gắn với chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Onsen Fuji phát triển dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội tại xã Liêm Hà (Ninh Bình) - được định vị là một "Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng Thủ đô" - mang đến một không gian sống phục hồi, kết hợp cảnh quan xanh và hệ thống khoáng nóng trong một hệ sinh thái hỗ trợ chăm sóc sức khỏe khép kín.

Lợi thế nổi bật của dự án nằm ở vị trí khi chỉ mất 5 - 7 phút để di chuyển đến bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y khoa chất lượng cao, đồng thời tạo nền tảng cho nhu cầu lưu trú dài hạn từ bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y tế.

Trên quy mô 5,9 ha, dự án được quy hoạch thành hai phân khu chính: Premier Villas với 130 căn biệt thự, shoptel và Thera Home gồm 1.040 căn hộ trị liệu cùng 82 shophouse. Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc tích hợp hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu, với các tiện ích như khu trị liệu Thera Retreat & Spa, bể khoáng nóng 4 mùa, hệ thống xông hơi, onsen và không gian thiền – tạo điều kiện phục hồi thể chất và tinh thần cho cư dân.

Không gian bể tắm onsen mang đến trải nghiệm thư giãn và phục hồi ngay tại nhà.

Đặc biệt, phân khu căn hộ được trang bị hệ thống chăm sóc y tế 24/7, bao gồm phòng khám, bác sĩ trực, nút bấm khẩn cấp và các dịch vụ dinh dưỡng chuyên biệt. Thiết kế không gian cũng hướng tới người cao tuổi với lối đi không bậc cấp cho xe lăn, vật liệu chống trơn trượt và hệ tiện ích hỗ trợ vận động.

Không chỉ là chốn an dưỡng lý tưởng, chủ sở hữu còn được tặng thẻ sử dụng dịch vụ khoáng nóng dài hạn và có thể tham gia chương trình cho thuê với mức thu nhập dự kiến từ 10–25 triệu đồng/tháng tùy loại hình sản phẩm.

Có thể thấy, sự dịch chuyển nhu cầu sống của cộng đồng Việt kiều cùng với sự quan tâm từ nhóm khách quốc tế, đặc biệt đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc – những quốc gia có nền văn hóa tương đồng về nghỉ dưỡng trị liệu và đề cao yếu tố hỗ trợ phục hồi sức khỏe khiến cho Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội không chỉ đơn thuần là tài sản bất động sản, mà hướng tới giá trị sử dụng dài hạn, gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và an dưỡng.