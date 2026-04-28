Lương Thế Thành lại cầu xin khán giả

TPO - Diễn viên Lương Thế Thành có vai phản diện ấn tượng trong phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc". Anh liên tục phải lên tiếng giải thích, xin khán giả không ghét lây sang diễn viên.

Diễn viên Lương Thế Thành đang gây sốt màn ảnh nhỏ nhờ vai phản diện trong bộ phim Bóng ma hạnh phúc, phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long. Trong phim, Lương Thế Thành đóng vai Dũng - người chồng nhu nhược, ngoại tình, phụ bạc vợ khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Nam diễn viên nhiều lần nhận tin nhắn phản ứng của khán giả với vai Dũng. Nhiều người tràn vào trang cá nhân của anh để lại bình luận bức xúc. Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Lương Thế Thành phải liên tục cầu xin, mong khán giả giữ bình tĩnh để theo dõi trọn vẹn câu chuyện.

Nhân vật Dũng luôn giữ vẻ ngoài đạo mạo, tử tế nhưng bên trong là kẻ phụ bạc gia đình.

"Biết là mọi người bức xúc lắm, phim cũng gần tới hồi kết, thôi mọi người ráng xem cho trọn vẹn nha. Chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi, mọi người đừng chửi Thành nữa", Lương Thế Thành lên tiếng. Chia sẻ này của Lương Thế Thành thu hút hàng nghìn lượt thích.

Đáp lại bình luận của mọi người, nam diễn viên cũng hài hước cho biết anh muốn "trả hết phước lại cho chị em", thừa nhận quá sợ bị ghét lây vì Dũng.

Trước đó gần một tháng, khi bộ phim bước vào giai đoạn cao trào, nhân vật Dũng bị phát hiện ngoại tình, khán giả Bóng ma hạnh phúc thậm chí còn bình luận công kích diễn viên ngay dưới bài đăng kỷ niệm ngày cưới của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Nam diễn viên phải lên tiếng mong khán giả "nhẹ tay" để anh và vợ đón kỷ niệm 10 năm ngày cưới một cách trọn vẹn.

Diễn viên Thúy Diễm cũng bênh vực chồng: "Mong phim mau hết để khán giả bớt nhập tâm phim, rồi lẫn lộn ngoài đời. Trời ơi, thật khổ".

Lương Thế Thành có vai diễn đáng nhớ.

Bóng ma hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Dương phát sóng vào tháng 3, thu hút sự chú ý ngay từ những tập đầu khi khai thác câu chuyện hôn nhân, gia đình nhiều góc khuất và mâu thuẫn dồn nén. Nhân vật Thanh Mai (Lê Phương) ở những tập đầu gây ức chế vì quá nhu nhược. Trong khi đó, Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Như Trang (Ngân Hòa) ngoại tình ngay trong căn nhà Thanh Mai đang sống, có nhiều hành vi lệch chuẩn mực đạo đức khiến người xem tức giận.

Mâu thuẫn liên quan đến ngoại tình càng khiến phim đạt hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ quan điểm với diễn viên, thậm chí nghĩ ra những nội dung hài hước như quay clip đánh ghen thay, đập TV để giải tỏa cảm xúc. Mỗi trích đoạn phim được nhà đài đăng tải lên mạng xã hội hút hàng triệu lượt xem.

Phim cũng hấp dẫn nhờ diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên, trong đó Lương Thế Thành có màn lột xác ngoạn mục khi chuyển từ dạng vai khù khờ, chính trực sang nhân vật phản diện mưu mô, đê tiện.

