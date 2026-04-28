Sự thật cảnh nóng

TPO - Cảnh 18+ trong phim truyền hình thường mất nhiều công sức để thực hiện và diễn ra với không khí lãng mạn, ngọt ngào. Tuy nhiên, thực tế đây là cảnh quay khổ sở với diễn viên.

Trang QQ đưa tin mới đây nữ hoàng phim ngắn Nhạc Vũ Đình đã chia sẻ bí mật về cảnh quay thân mật trong phim Trung Quốc. Nữ diễn viên chia sẻ: "Cảnh quay giường chiếu không hề dễ chịu. Mọi người phải chịu đựng nỗi kinh tởm vì chăn gối bốc mùi không ai giặt".

Nhạc Vũ Đình chia sẻ khi cô và bạn diễn nam nằm trên giường, họ không có sự ngượng ngùng xấu hổ vì sắp quay cảnh thân mật. Thay vào đó, cả hai gần như buồn nôn. Những chiếc chăn gối đệm được các đoàn làm phim sử dụng liên tục sau mỗi lần quay, không được vệ sinh, khử trùng. Nữ diễn viên còn nhìn thấy một chiếc đệm bị thủng, từ đó bụi vải và những sợi tóc rơi ra khiến cô khó chịu.

Nhạc Vũ Đình ám ảnh cảnh quay thân mật mà cô từng đóng vì đạo cụ quá bẩn.

Theo QQ, các đoàn phim thường thuê trang phục từ ban quản lý phim trường. Những bộ đồ như vậy đã qua tay hàng trăm diễn viên khác nhau, nhiều người dùng chung nhưng không ai có thể đảm bảo sau mỗi dự án, phục trang có được mang đi vệ sinh hay không.

Nhạc Vũ Đình thường xuyên phải mang theo miếng lót giày mới mỗi khi đi giày của đoàn phim. Ngay cả khi như vậy, cô cũng bị ngứa và nổi mụn. Sau khi quay cảnh giường chiếu, Nhạc Vũ Đình phải thay quần áo và xịt thuốc khử trùng khắp người, kể cả tóc, nếu không sẽ không thể ngủ được vào ban đêm vì ngứa ngáy.

Nhạc Vũ Đình chia sẻ có nhiều diễn viên bị phát ban, ngứa dị ứng khắp người chỉ vài phút sau khi thay trang phục được đoàn phim thuê về. Một nam diễn viên bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi nhìn thấy chiếc giường chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, anh đã nhảy dựng lên, chạy đi nôn mửa và sau đó bỏ việc. Các đoàn phim cũng không quan tâm tới sức khỏe diễn viên, một người bạn của Nhạc Vũ Đình có phản ứng dị ứng nghiêm trọng, mặt nổi mẩn đỏ, nhưng bị đoàn phim trừ lương vì làm chậm tiến độ quay.

Để khắc phục tình hình, Nhạc Vũ Đình và các diễn viên phải tự mang ga trải giường và vỏ gối dùng một lần của mình đến. Tuy nhiên, đạo diễn nhiều lần yêu cầu nữ diễn viên không được sử dụng vì làm mất tính liên tục của cảnh quay. Cô cũng đề nghị với bộ phận đạo cụ xịt thuốc khử trùng, nhưng bị từ chối với lý do: "Giặt và phơi chúng tốn thời gian và sẽ làm chậm tiến độ. Dù sao thì cũng không ai chết đâu, cứ chịu đựng đi".

Diễn viên không được đảm bảo vấn đề vệ sinh, hay có người hướng dẫn khi quay cảnh nóng.

Theo QQ, do mô hình sản xuất phim ngắn đề cao tính tốc độ để giảm kinh phí tới mức tối đa, nên bất kỳ chi phí phát sinh nào khác đều không được chấp nhận. Nhưng cũng vì vậy, sức khỏe và sự thoải mái của diễn viên trở thành những thứ đầu tiên bị hy sinh.