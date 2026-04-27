Cấm leo núi, dã ngoại tự phát ở Tam Đảo sau vụ nam sinh bị lạc

Viết Hà

TPO - Sau sự cố nam sinh viên mất tích suốt 36 giờ trong rừng, UBND xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo siết chặt quản lý, nghiêm cấm toàn bộ hoạt động leo núi, dã ngoại tự phát. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND xã Đạo Trù vừa ban hành thông báo nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự ý vào rừng, leo núi, tắm suối, tiếp cận các khu vực rừng núi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chưa được kiểm soát theo quy định.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh bị lạc trên núi Tam Đảo gần 2 ngày.

Những biện pháp này được đưa ra sau vụ việc nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc trong nhiều giờ trên núi Tam Đảo. Ngoài ra, trên địa bàn cũng từng xảy ra nhiều vụ đuối nước tại các khu vực suối, hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Ngày 27/4, ông Phạm Minh Hiến - Trưởng Công an xã Đạo Trù - cho biết, ngay sau sự cố nam sinh bị lạc trong rừng, công an xã đã tham mưu UBND xã ban hành thông báo gửi tới Vườn quốc gia Tam Đảo, các địa phương và các cơ quan liên quan, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động leo núi, trải nghiệm tự phát trong khu vực. Các hành vi môi giới, dẫn đoàn, quảng bá, lôi kéo hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức đối với các hoạt động này đều bị cấm tuyệt đối.

Ông Hiến cho biết, mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và xử lý theo quy định. Trường hợp gây hậu quả phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm liên quan theo quy định pháp luật.

Việc triển khai được thực hiện đồng bộ. Theo đó, UBND xã Đạo Trù gửi thông báo trực tiếp tới các đơn vị tổ chức tour tự phát, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan chức năng. Nội dung này cũng được phát liên tục trên hệ thống loa truyền thanh và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của xã.

Theo ông Hiến, địa bàn Vườn quốc gia Tam Đảo trải dài qua nhiều địa phương, xã Đạo Trù cũng đã gửi thông báo đến các địa phương để đảm bảo thống nhất trong kiểm soát. Mặt khác, địa phương có văn bản đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thống nhất chỉ đạo chung.

Ông Hiến nhấn mạnh, kiểm soát thực địa, các cổng chính và đường mòn dẫn lên núi đều đã được lực lượng chức năng cắm biển cấm và siết chặt việc ra vào.

Vườn quốc gia Tam Đảo có tổng diện tích gần 35.000ha, là hệ sinh thái rừng đặc dụng phong phú trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Dãy núi Tam Đảo kéo dài hơn 80km, là điểm đến nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và thảm thực vật đa dạng. Vườn có nhiều đỉnh cao trên 1.000m như: Thiên Thị, Thạch Bàn, Phù Nghĩa là điểm đến thu hút người ưa khám phá nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

#leo núi #Vườn quốc gia Tam Đảo #du lịch Tam Đảo #trải nghiệp #đa dạng sinh học

