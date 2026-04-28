Động thái của dân phượt trước 'lệnh cấm' leo núi Tam Đảo

TPO - Theo khảo sát, một số đơn vị, cá nhân chuyên tổ chức tour trekking Tam Đảo Bắc đã ngừng nhận khách sau khuyến cáo của Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo.

Tour trekking Tam Đảo Bắc tạm ngừng

Từ sự việc nam sinh đi lạc trên núi Tam Đảo, người có kinh nghiệm khuyến cáo không nên chủ quan khi đi rừng. Trekking không chỉ là trải nghiệm mà còn đòi hỏi kỹ năng sinh tồn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau vụ nam sinh đi lạc, Vườn quốc gia Tam Đảo đưa ra thông báo không tổ chức khai thác du lịch tuyến trekking đỉnh Tam Đảo Bắc. Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo đề nghị du khách và người dân không tự ý tổ chức hoặc tham gia các hoạt động như tham quan, leo núi, tắm suối tại khu vực này dưới bất kỳ hình thức nào.

Vườn Quốc gia Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cảnh báo người dân, du khách không tự ý leo núi, tắm suối tại khu vực đỉnh Tam Đảo Bắc vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

"Hiện nay, tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ đang xảy ra tình trạng một số nhóm, cá nhân tự ý vào rừng thuộc vườn quốc gia Tam Đảo quản lý để: Leo núi, tắm suối, check in khu vực đỉnh Tam Đảo Bắc trái quy định của pháp luật. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như lạc đường, trơn trượt, đuối nước, sạt lở, lũ quét và các rủi ro khác trong rừng, đặc biệt trong điều kiện địa hình khu vực phức tạp và thời tiết thay đổi nhanh", thông báo nêu rõ.

Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo cho biết lực lượng kiểm lâm sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, một số đơn vị, cá nhân chuyên tổ chức tour trekking Tam Đảo Bắc cũng ngừng nhận khách.

Anh Nguyễn Quang Tiến - người chuyên thực hiện tour trekking Tam Đảo - cho biết đã tổ chức thành công chuyến trekking lên Tam Đảo Bắc từ ngày 5/4. Chuyến trekking diễn ra trước vụ lạc đường của nam sinh sinh năm 2007. Sau hành trình đó, anh Tiến cũng tạm ngừng tổ chức tour trekking Tam Đảo Bắc.

Anh Tiến chia sẻ đã nhận được thông tin Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo khuyến cáo người dân không tự ý tổ chức hoặc tham gia các hoạt động leo núi. Trong thời gian tạm nghỉ, anh Tiến khuyên những người có chung sở thích nên rèn luyện thể lực để trở lại tour trekking này khi được phép.

Trên nhóm Facebook Trekking & Camping Việt Nam với hơn 180.000 thành viên tham gia, nhiều du khách cũng chia sẻ lại thông báo của Vườn quốc gia Tam Đảo và cho rằng đây là giải pháp đảm bảo an toàn, cần người dân tuân thủ.

Tâm lý tò mò dẫn đến mất kiểm soát

Chị Lê Thị Thùy Linh - người có kinh nghiệm thực hiện tour trekking khu vực Tam Đảo - cũng khẳng định thông báo được Vườn quốc gia Tam Đảo đưa ra là hợp lý khi thời tiết vào hè, trời mưa nhiều.

"Do sự cố mất tích vừa qua ở Tam Đảo Bắc, các đội cứu hộ đi tìm nên hiện tại Tam Đảo Bắc đang có rất nhiều đường rẽ, có nhiều dây buộc đánh dấu nhưng không phải dẫn lên đỉnh, do vậy rất dễ bị lạc.

Sau sự việc, nhiều đoàn không sợ mà còn rất tò mò, hứng thú với đỉnh núi này. Số lượng người leo tự túc cung này tăng, khó kiểm soát, mang rủi ro cao. Cá nhân tôi cho rằng quyết định này nên làm. Đây cũng là dịp để chính quyền bản địa rà soát lại cung, có các quy định và phương án quản lý phù hợp", chị Linh nói.

Tam Đảo Bắc là cung đường thử thách thật sự về thể lực, tinh thần và sự chuẩn bị. Ảnh: Tam Đảo Trekking.

Hôm 24/4, UBND xã Đạo Trù ra thông báo nghiêm cấm hoạt động leo núi tự phát, vào rừng, tắm suối, tiếp cận khu vực rừng núi, suối trên địa bàn xã khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép hoặc chưa được kiểm soát theo quy định.

Đạo Trù có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, nhiều khe suối, thác nước, độ dốc lớn, trơn trượt. Trong khi đó, các khu vực rừng, núi, suối thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo chưa được phép tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Do đó, UBND xã Đạo Trù nghiêm cấm hành vi tự mở lối đi, thiết lập cung đường, cắm mốc hoặc tháo dỡ, làm sai lệch, phá hoại hệ thống biển cảnh báo, mốc giới tại khu vực rừng, núi, suối.

Hành vi sử dụng lửa dưới mọi hình thức trong rừng, bao gồm đốt lửa, nhóm bếp, đun nấu, hút thuốc hoặc sử dụng các nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy, cũng bị chính quyền xã này nghiêm cấm. Đối với du khách, xã Đạo Trù yêu cầu không tham gia, sử dụng các dịch vụ, tour, nhóm hoạt động tự phát, không được phép. Du khách không được tự ý vào rừng, leo núi, tiếp cận khu vực nguy hiểm và phải chịu trách nhiệm về an toàn cũng như các hậu quả phát sinh nếu cố tình vi phạm.

