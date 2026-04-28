Rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, giảm số lượng thôn, tổ dân phố

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.

Khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã

Chiều 28/4, tại họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức, báo chí đặt câu hỏi về những vướng mắc, khó khăn trong gần 1 năm qua khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có những khó khăn về con người, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin.

Trả lời câu hỏi, bà Nguyễn Thị Tú Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, quá trình vận hành mô hình tổ chức mới đã có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.

284bnv1.jpg
Bà Nguyễn Thị Tú Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. Ảnh: PV

Theo đó, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song, tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Về nhân sự ở cơ sở, theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, sau sắp xếp, với quá trình phân cấp phân quyền, khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã. Một số nơi, nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.

Đại diện Bộ Nội vụ cho hay, phần lớn các nhiệm vụ phân cấp phân quyền đã được xử lý nhưng còn một số nhiệm vụ vẫn đang được hướng dẫn sửa đổi và bổ sung để đảm bảo thống nhất đồng bộ.

Bộ Nội vụ xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Cơ quan này cũng khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí. Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về kế hoạch sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

“Việc sơ kết này là dấu mốc quan trọng để đánh giá toàn diện việc thực hiện trong 1 năm vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề xuất các giải pháp hoàn thiện”, Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Tú Thanh nêu rõ.

Giảm số lượng thôn, tổ dân phố

Liên quan đến việc ban hành dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, bà Nguyễn Thị Tú Thanh chia sẻ, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng nghị định này để thể chế hóa và làm căn cứ cho các địa phương thực hiện.

Định hướng chung là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý cho chính quyền cấp xã.

Dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh bảo đảm tương quan hợp lý với khối lượng công việc và chế độ chính sách để động viên khuyến khích đội ngũ này yên tâm công tác.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh, những nội dung này đang được báo cáo cấp có thẩm quyền và là nội dung chưa công khai. Khi cấp có thẩm quyền có quyết định về chủ trương, Bộ Nội vụ sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe