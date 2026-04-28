Tây Ninh ưu tiên đầu tư các trục động lực chiến lược trong giai đoạn mới

TPO - Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ưu tiên, đặc biệt là sớm hình thành hệ thống các trục động lực giữ vai trò “đòn bẩy”, quyết định đối với thành công của quy hoạch.

Mở ra giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, trước khi thực hiện việc hợp nhất đơn vị hành chính, Tây Ninh và Long An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Nghị quyết số 66.2 của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Tây Ninh đã chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

“Điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, đồng thời phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh nhận định, Tây Ninh sau hợp nhất sẽ giữ vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là khu vực giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Campuchia, có lợi thế lớn trong phát triển kinh tế biên mậu và mở rộng liên kết vùng.

Đặc biệt, với vị trí liền kề TPHCM - trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong giai đoạn tới, tỉnh xác định chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thay vì mở rộng theo chiều rộng như trước đây.

“Tây Ninh sẽ chủ động kiến tạo các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế để bứt phá”, ông Hẳn nói.

Ưu tiên hình thành các trục động lực

Về định hướng triển khai quy hoạch, ông Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ưu tiên, đặc biệt là sớm hình thành hệ thống các trục động lực giữ vai trò “đòn bẩy” quyết định đối với thành công của quy hoạch.

Theo đó, các trục động lực trọng điểm gồm: Trục Vành đai 3 - Vành đai 4 TPHCM; trục TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (đường tỉnh ĐT.827E); trục Tân An - Bình Hiệp; trục Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây; trục Đức Hòa; trục cao tốc TPHCM - Mộc Bài và Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1), cùng với trục kết nối hai trung tâm Tân Ninh - Long An.

“Việc hình thành các trục động lực này chính là đòn bẩy then chốt, mang tính quyết định đối với thành công của quy hoạch”, ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Sơ đồ phương án quy hoạch tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với phát triển hạ tầng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu bộ máy chính quyền phải tiên phong hành động, tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh.

Tỉnh quán triệt quan điểm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, xem khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của chính quyền; từ đó chủ động đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương.

Công trường dự án Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua tỉnh Tây Ninh). Ảnh tư liệu: Phạm Nguyễn

Bên cạnh đó, Tây Ninh xác định phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt. Tỉnh sẽ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; vận tải, logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với chuyển đổi xanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và thân thiện môi trường…