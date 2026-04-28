Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Thành Đạt

TPO - Ngày 28/4, nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ; thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Đức Trung.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Đức Trung

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các cựu chiến binh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: Đức Trung.

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Vũ Thị Dần, mẹ liệt sĩ Đỗ Văn Thứ, hy sinh tại Mặt trận phía Tây, và gia đình thương binh Đinh Văn Bán, người chiến sĩ năm xưa bị thương ngày 29/10/1975 trong khi đang chiến đấu tại Mặt trận phía Nam, đang sinh sống trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Đức Trung.

Tại các gia đình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát và đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần cho con cháu; tích cực động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.

#Lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ #Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ #Tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng #Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Điện Biên #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Điện Biên #liệt sĩ #gia đình chính sách #người có công #Ngày Giải phóng miền Nam #72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

