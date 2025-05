Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Công an lấy mẫu ADN thân nhân để tìm mộ liệt sĩ

TPO - Ngày 7/5, đúng dịp kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lấy mẫu ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy mộ, mở ra cơ hội tìm được hài cốt liệt sĩ cho các gia đình.

Từ sáng sớm, hơn 90 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được lực lượng Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đưa tới Nhà khách Trúc An, thuộc Công an tỉnh Điện Biên để thu nhận mẫu ADN, giám định Gene để có cơ sở tìm kiếm các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là một hoạt động quan trọng trong Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Tẹo ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên có anh trai là liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào là một trong những người tham gia buổi lấy mẫu hôm nay. Ba thập kỷ qua, bà cùng gia đình lần theo những dòng thư cũ, gặp gỡ đồng đội cũ của anh trai, đi đến từng nghĩa trang trong và ngoài nước, đọc tên từng bia mộ với hy vọng mong manh tìm thấy dấu vết nhưng không có kết quả. Khi biết đến chương trình này, bà Tẹo là một trong những người đầu tiên tại xã Thanh Hưng đăng ký tham gia.

Thượng tá Đinh Thanh Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Thực hiện chủ trương thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, với vai trò nòng cốt trong thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương tham mưu và tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức thực hiện. Các mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sau khi thu nhận sẽ được đưa vào Ngân hàng gene, sau đó được phân tích, đối chiếu, so sánh và xác thực thông tin với mẫu hài cốt để xác định danh tính liệt sĩ”.

Nhân viên công ty GeneStory lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên đã cập nhật thông tin của 867 liệt sĩ lên Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thông tin, vẫn còn 442 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Trung tá Đinh Xuân Tuyên, Đội trưởng, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ, một trong những khó khăn lớn nhất khi thực hiện chương trình địa bàn rộng, đồi núi, trong khi thân nhân các liệt sỹ đa phần cao tuổi nên việc di chuyển khó khăn.

Trước đó, ngày 13/7/2024, Bộ Công an và Bộ LĐTBXH đã chính thức ra mắt Ngân hàng Gene liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân. Ngân hàng được đề xuất xây dựng trên bối cảnh cả nước còn hơn 300.000 liệt sĩ an táng tại hơn 3.000 nghĩa trang chưa xác định được thông tin, gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập. Ngân hàng Gene nhằm hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2023 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN cho khoảng 20.000 mẫu; phấn đấu xác minh 60% hài cốt chưa xác định được thông tin bằng phương pháp thực chứng.