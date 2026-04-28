Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai thông qua ba dự án hạ tầng giao thông, tổng mức đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng

Văn Quân

TPO - Ngày 28/4, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư hơn 110 ngàn tỷ đồng.

Tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM; đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được thông qua với tổng mức đầu tư hơn 65.500 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM thuộc nhóm A với chiều dài khoảng 44,5 km, gồm 2 đoạn; tổng mức đầu tư khoảng 28.792,957 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện từ 2026 – 2028. Dự án cần thu hồi khoảng 213,6 ha, trong đó: xã Trị An khoảng 190,28 ha, xã Tân An khoảng 23,32 ha.

Dự án Xây dựng đường trên cao dọc quốc lộ 51, từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 6,2km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt (phường Trấn Biên); điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, cùng thuộc tỉnh Đồng Nai).

Dự án sẽ đầu tư xây dựng phần cầu cạn dài hơn 4,6km, quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với quy mô 6 làn xe. Đồng thời, thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành… theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Luật Đường bộ và pháp luật khác có liên quan. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 16.406 tỷ đồng, được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường: Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2029.

Khi các dự án trọng điểm thông qua, thành phố Đồng Nai sắp tới sẽ phát triển nhanh kết nối hạ tầng của địa phương và khẳng định vị thế mới trong vùng Đông Nam Bộ

Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km. Dự án cũng đầu tư xây dựng nhà ga, depot và các công trình trên tuyến với tổng mức đầu tư hơn 65.500 tỷ đồng, được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030.

Các dự án được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 110 ngàn tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc thông qua các dự án trên đang tạo động lực phát triển liên kết các địa phương trong thành phố Đồng Nai sắp tới với Sân bay Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.

#Đồng Nai #hạ tầng giao thông #dự án lớn #sân bay Long Thành #phát triển vùng

