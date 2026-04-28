Xe tải lao vào đám đông, hai người thương vong ở TPHCM

TPO - Chiều 28/4, một xe tải nghi mất phanh lao vào đám đông đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Lợi - Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, hiện trường hỗn loạn, giao thông ùn ứ.

Clip vụ tai nạn.

Đến gần 17 giờ ngày 28/4, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Đội CSGT An Sương (thuộc phòng CSGT), Công an TPHCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

​Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi cầu An Hạ.



Khi đến giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn), xe tải này bất ngờ lao vào các xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và dòng phương tiện đang lưu thông qua đường.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Chiếc xe tải kéo lê một xe máy rồi tiếp tục lao vào dãy nhà dân ven đường, làm hư hỏng mái hiên, cửa cuốn của hai căn nhà và tông gãy nhánh một cây xanh.

Theo một số nhân chứng, chiếc xe tải có dấu hiệu mất phanh. Thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người qua đường nhưng may mắn thoát nạn. Một người đàn ông đang dừng xe mua thuốc lá cũng bỏ xe nhảy tránh chiếc xe đang lao đến và thoát nạn trong gang tấc.

​Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến ông N.V.T. (SN 1988, ngụ ở TPHCM) tử vong tại chỗ. Ông N.T.T. (SN 1986, ngụ ở TPHCM) bị thương, được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu.

​Tại hiện trường, ba xe máy bị hư hỏng nặng. Xe tải bị vỡ kính chắn gió, cabin móp méo.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và phân luồng giao thông qua khu vực do xảy ra ùn ứ cục bộ.

​Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.